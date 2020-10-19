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尖端醫與花蓮慈濟合作細胞治療 一至四期實體癌全包

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

衛福部日前通過尖端醫（4186）與花蓮慈濟醫院合作的特管辦法治療癌症申請案，提供第1-3期實體癌「自體免疫細胞治療(CIK)」，適應症包括肺癌、肝癌、食道癌、胃癌等6大項，透過免疫細胞治療讓癌症病患有更新的治療選擇。

這也是尖端醫繼去年8月與花慈取得全台第三張實體癌第四期的細胞治療計畫之後，今年的新進展。去年尖端醫繼與花慈合作的實體癌第四期細胞治療計畫，可對抗肺癌、食道癌、胃癌、大腸直腸癌、乳癌、肝癌、腦瘤與腎臟癌等八項國人常見的癌症。

尖端醫表示，今年雙喜臨門，獲准收案治療退化性關節炎、膝關節軟骨缺損，成為全國第一個符合人體細胞組織優良操作規範（GTP）骨髓間質幹細胞製備場所後，第三次通過細胞治療技術案件。

依衛福部公布「108年國人十大死因排行榜，5萬232人癌逝創新高，其中肺癌、肝癌、大腸癌為「奪命三癌王」。

而尖端醫除先前通過的第四期實體癌治療外，此次又新增1-3期癌症治療，治療應用涵蓋整個癌症期程。

特管辦法開放後，細胞治療是手術治療、放射治療及化療藥物治療以外的第四種癌症治療方法，適用第1-3期實體癌患者，經醫師評估，以細胞激素誘導殺手細胞（CIK細胞）殺死癌細胞，同時啟動多種抗腫瘤機制，適合與其他化療藥物、標靶藥物或免疫療法併用。

尖端醫董事長蘇文龍表示，由神經外科專家林欣榮院長領軍的細胞治療團隊，在臨床治療上已取得豐厚的成果，再搭配尖端醫多年的細胞培養經驗及GTP的品管，將好的細胞產品投入醫療院所，才能真正造福病患與推動醫療產業的進步。

尖端醫為搶攻細胞治療商機，增加細胞治療項目，因此積極擴增細胞產能製所，目前擁有兩座已獲衛福部函覆認可「人體細胞組織優良操作規範（GTP）」實驗室，二廠租用竹北生醫園區GTP實驗室，正積極進行測試，待通過食藥署GTP訪查後，尖端醫在細胞治療的研發和製備領域，布局更臻完整。

癌症 肺癌

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