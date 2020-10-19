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雄獅推新品牌gonnaEXPRESS 餐飲年營業額拚1.5億元

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
gonnaEPXPRRESS將以性能商圈為規劃進駐，並可提升外帶比例至50%。圖／雄獅提供
gonnaEPXPRRESS將以性能商圈為規劃進駐，並可提升外帶比例至50%。圖／雄獅提供

雄獅（2731）三年前揮軍餐飲市場，於台北內湖開出首間「gonna共樂遊」後，陸續於仁愛圓環商圈成立仁愛概念店，在商辦南港中信園區成立第3家南港店。今年即使新冠疫情影響全球產業，「gonna共樂遊」，5月以來業績仍逆勢成長3成，雄獅決定擴大餐飲布局，10月開設第一家新型態店「gonnaEXPRESS」，是一個主打外帶式店型的新品牌，未來拓點將鎖定都會區。

雄獅表示，近年來已從旅遊產業轉型為生活休閒產業，並透過社群經營、打造美學共享場域等多元樣貌，自2017年投資餐飲事業「欣食旅｣，並成立品牌「gonna共樂遊」，目前包括內湖、仁愛、南港三家店，主打天然食材、美味均衡的地中海風格料理，自今年5月以來的累績營業額較去年逆勢成長30%，三家店的總營收一年可望突破1.2億。gonnaEXPRESS忠孝SOGO店開幕後，四間店舖預期可為雄獅集團帶來一年1.5億的營收。

雄獅旗下首家「gonnaEXPRESS」選擇全台坪效最高的台北忠孝SOGO百貨，以專櫃型式進駐忠孝SOGO美食街，主打「好肉好菜、快速便利｣，並邀請到曾任職於文華東方酒店的法式廚師林庭佑設計創意料理。

2020年新冠疫情衝擊台灣各產業，雄獅也制定了集團轉型策略，包括旗下餐飲事業「欣食旅｣今年初耗資千萬，於內湖總部成立中央廚房，提高半成品準備量，簡化門市工作及操作流程，加速餐點的供應流程。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，看到疫後餐飲型態的改變，新品牌「gonnaEXPRESS｣鎖定客流量大的車站、捷運站、辦公大樓等都會型機能性商圈，主推外帶式店型。品牌展店策略將鎖定雙北、桃園、新竹、台中等都會區。

「gonnaEXPRESS｣平均一分鐘製作完成餐點，也因應疫後大幅提高外送服務比例從15%到40%，另外、雄獅餐飲的服務同仁有八成是來自雄獅旅遊門市銷售業務轉調而來，過去販售旅遊商品，如今挽起衣袖服務客人，達到集團人力橫向發展的目標。

欣食旅資深副總經理陳斯重表示，首家「gonnaEXPRESS｣以專櫃型式進駐台北東區指標性百貨忠孝SOGOＢ1美食街，10月1日試營運。忠孝SOGO百貨數十年來一直穩居「全台百貨坪效王」，選擇忠孝SOGO進軍百貨商場，也象徵雄獅集團在餐飲事業發展上的企圖心，SOGO近期針對館內美食街進行十年來首度大改裝，也針對美食街的用餐空間進行優化，改裝後的美食街將可達到310個用餐座位，

陳斯重表示，gonnaEXPRESS客單價約230~300元，強調開誠布公的分享原料與食譜，精心挑選當在地小農好蔬菜、原生穀物、嚴選好肉做為食材，不含任何人工調味料的全自製的醬料與高湯，是以地中海風格的料理手法製作而成。

雄獅 餐飲 SOGO

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