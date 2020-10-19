《三國群英傳M》跨界合作全聯 宇峻、智冠營運添動能

智冠（5478）旗下遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的MMORPG國產手遊《三國群英傳M》，宣布即將與全聯線上購物服務「全聯PXGo!」啟動跨界聯名活動，成為首款和超市龍頭全聯合作的遊戲。遊戲新幹線副總經理張益民表示，希望透過雙方的行業服務特性和能量，開創出新客層相互推動的火花，並讓遊戲服務能夠深入玩家生活的每個角落，陪伴玩家更多日常。

今年上市的《三國群英傳M》成績表現優異，也帶動遊戲新幹線和宇峻（3546）的營運表現。宇峻今年前9個月累計營收達11.9億元，年增42%，為歷年同期新高；遊戲新幹線上半年獲利1.09億年增近六倍，已超越去年全年貢獻。

《三國群英傳M》昨（18）日在台北三創生活園區舉辦大型電競賽事「百萬獎金爭霸賽」總決賽，會中除了揭曉與全聯的跨界合作外，也宣布邀請「動力火車」擔任遊戲代言人，並將於10月27日推出大型改版，加入全新副本、地圖、世界王等豐富內容讓玩家挑戰，在眾多活動推動下，可望讓遊戲業績進一步推升。

宇峻奧汀董事長劉信表示，很開心能看到《三國群英傳》從單機、端遊到手遊，一路以來這麼多玩家的支持喜愛，這次突破以往框架舉辦大型軍團電競賽事「百萬獎金爭霸賽」的源起，也是要回歸作遊戲的初衷，首要考量就是要讓玩家從遊戲中獲得樂趣與滿足，希望透過賽事大家都可以盡情享受玩遊戲打國戰的熱血激昂，研發團隊也會努力擴充遊戲內容，帶來更豐富有趣的遊戲體驗。

張益民指出，在這次賽事中發現打進複賽的玩家來自全台各地，基於想回饋全國玩家的期望，因此和通路眾多且和生活貼近的全聯合作，提供2000萬福利點（價值新台幣200萬元）、共上千個獎項作為獎金回饋。他解釋，目前全聯PXGo!註冊會員約600萬人，可以大大提高遊戲曝光，吸引新玩家投入；而《三國群英傳M》原有玩家大多為年輕男性，是全聯積極想開拓的客群，雙方這次的合作可說是互利互補。