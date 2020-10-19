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Cross銷售神車一推出 周末預接單衝800台

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
Cross銷售神車假日預接單衝800台。記者黃淑惠／攝影
Cross銷售神車假日預接單衝800台。記者黃淑惠／攝影

和泰車代理的TOYOTA Corolla Cross銷售神車一推出，周末果然展間湧入人潮，各TOYOTA旳營業所都出現賞車民眾，每張桌子都坐的滿滿，周末兩天 Cross 預估接單衝上800台，累積訂單已經超過6,600台，最特別的油電車占比還達到33%，汽油豪華車款占44%，最多人買。

隨著生活、消費習慣改變，路上愈來愈多又高又大的SUV在街上跑，國內休旅車一直都很暢銷，今年以來進口銷售神車RAV4，一直是處於訂車到拿到車最少要等2個月的情況，這也代表許多消費者都想加入擁有休旅車行列的行例；Cross推出給消費者另外一個選擇，也成為近期討論度超高的車款。

汽車達人就指出，全球的新冠肺炎疫情，大家出不了國門，受惠於台灣防疫得宜，國旅需求增加，反而助長國內車市買氣。假日展間立即吸引人氣，喊出年賣4萬台目標，今年10月剛推出，就算只有一季的銷售期間，還是訂下1.5萬台的銷售目標。

另外，汽車達人也分析， Corolla Cross有三大特色，首先，售價自76.5萬元起跳到98.5萬元，是網路熱烈討論高CP值的休旅車款，尤其，搭配汰舊換新入門車款71.5萬元起格，讓各年齡層消費族群，皆能滿足需求。

其次，車身尺碼大一號定位自成一格，讓視覺具霸氣外，符合花少錢買大車的高CP值概念；第三，Cross主打訴求「人生第一台SUV」年輕化的主題也是這次行銷的重要策略，抓住年輕人的心，可以跟目前市場上的小型休旅車有所區隔，提供還在觀望想買中、小型休旅車的消費者新選擇。

另外，目前市場上銷售很好的中、小型休旅車，包括日產的全新智能跑旅NISSAN KICKS，本田HR-V跨界跑旅小改款，三陽代理的現代（HYUNDAI）今年9月才目推出的VENUE都會小休旅，這三款都是國內市場熱門小型跨界休旅車款。

Cross展示會人潮眾多，營業所都坐滿滿的。圖／業者提供
Cross展示會人潮眾多，營業所都坐滿滿的。圖／業者提供

休旅車 疫情

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