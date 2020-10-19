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報復性醫美來了！雙美、麗彤Q4業績可望更上層樓

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

疫情時代，民眾不能出國，留在國內時間大增，不少人趁機進場維修，帶動醫美產業下半年開始需求明顯轉旺，第4季向來為醫美旺季，加上部份商品漲價，可望助攻第4季業績更上層樓。包括雙美（4728）、麗彤（6539）等醫美族群皆看好，在疫情底下，今年旺季的營運表現。

醫美業者表示，近年來非侵入式醫美需求興起，消費者客群的年齡層也逐漸下降，80、90後女性漸為醫美產業的主力消費客體，而60、70後女性消費者的需求則轉為以抗衰、養生為主。在後疫情時代，民眾外出幾乎都戴口罩，手術恢復期可適時遮掩，反倒讓一些微整形的醫美業績逆勢成長，預估在今年旺季將有加乘效應。

麗彤表示，近期主要策略聯盟合作醫美診所客戶的需求增加，帶動公司旗下主力醫材產品包括肉毒桿菌、玻尿酸、皮秒雷射、以及超音波拉皮設備使用的探頭等耗材產品、儀器皆有優異的出貨表現，貢獻公司來自醫美管理平台（含DV皮膚管理中心）的業績成長，占公司整體營收的比重攀升至60％以上的水準。

麗彤目前醫美管理平台的營收主要是涵蓋醫材、DV皮膚管理中心之術前術後服務與保健品、保養品的銷售等，除了強化在高端醫材、儀器的選購，也積極投入術前術後保養品的研發，包括專注在修復肌膚及健康美顏領域的產品，藉以協助策略聯盟合作醫美診所提升整體醫美品質、創造高會員的回購率。

雙美也表示，第4季醫美消費旺季到來，創造旗下三大主力膠原蛋白植入劑出貨暢旺，挹注公司在兩岸醫美市場的銷售業績成長。雖目前台南廠產能已近滿載水位仍供不應求，但已啟動台南新廠的建置，亦針對目前既有產能上新增機器設備、優化製程、以及人員擴增，藉以因應訂單的需求。

此外，「双美III號-膚力原」將於今年第4季起調高在台灣的單一售價，將價格恢復至合理單價並嚴格管控價格的制定方式，亦已於今年第2季推桿升級，以利在醫師執行注射時的順暢度與精準度、提升消費者舒適感，其升級款預計在取得衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）、國家藥品監督管理局（NMPA）等雙重認證後，有望於明年推出。

醫美 疫情

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