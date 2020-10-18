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海龍攜手彰化環保聯盟攔海廢 守護大城濕地生態永續

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
海龍攜手彰化環保聯盟攔海廢。圖／海龍離岸風電計畫提供
海龍攜手彰化環保聯盟攔海廢。圖／海龍離岸風電計畫提供

為落實生態保育及環境教育，海龍離岸風電計畫（Hai Long Offshore Wind Project）召集同仁，今（18）日參加由彰化縣環境保護聯盟、彰化縣農漁牧產業觀光推展協會、彰化縣養殖協會主辦的彰化縣各界節能減碳聯合淨灘護海洋活動—大城潮間帶淨灘暨海漂垃圾攔截收集首試行動，海龍計畫以實際行動加入守護彰化芳苑大城溼地生態的行列，期待還給大自然喘息空間，讓濕地生態復甦。

有國寶級濕地之稱的大城溼地，是全台灣最大、密度最高的台灣招潮蟹棲息地，擁有許多珍貴的生態資源，卻被迫與海廢共存。以環境永續、帶動台灣再生能源發展為目標的海龍離岸風電計畫CEO吳瑞威（Swee O. Goh）表示：「海龍計畫是現階段彰化外海規模最大的風場之一，除了風場開發，海龍更重視生態保育與環境永續。海龍計畫已連續三年號召同仁參加彰化淨灘，來自國外的團隊夥伴及親友都熱情響應，透過活動讓我們了解彰化濕地生態的多樣性，與環境變遷對生態資源帶來的影響。海龍計畫希望透過身體力行，保護並珍惜彰化寶貴的生態環境資產。 」

活動現場彰化縣環境保護聯盟理事長洪新䒴也親自頒發感謝函予海龍計畫表達感謝。淨灘不只是撿拾垃圾，更是對海洋環境關懷的省思，海龍計畫希望透過共同清除彰化海漂垃圾，呼籲減少海洋廢棄物與日常生活中進行減塑運動的重要，未來海龍計畫也將長期協助維護彰化海岸環境清潔，為彰化自然環境付出一份心力。

海龍離岸風電計畫（Hai Long Offshore Wind Project）召集同仁，今（18）日參加彰化縣各界節能減碳聯合淨灘護海洋活動—大城潮間帶淨灘暨海漂垃圾攔截收集首試行動。圖／海龍離岸風電計畫提供
海龍離岸風電計畫（Hai Long Offshore Wind Project）召集同仁，今（18）日參加彰化縣各界節能減碳聯合淨灘護海洋活動—大城潮間帶淨灘暨海漂垃圾攔截收集首試行動。圖／海龍離岸風電計畫提供

生態保育 離岸風電 濕地 廢棄物

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