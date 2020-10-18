海龍攜手彰化環保聯盟攔海廢 守護大城濕地生態永續

為落實生態保育及環境教育，海龍離岸風電計畫（Hai Long Offshore Wind Project）召集同仁，今（18）日參加由彰化縣環境保護聯盟、彰化縣農漁牧產業觀光推展協會、彰化縣養殖協會主辦的彰化縣各界節能減碳聯合淨灘護海洋活動—大城潮間帶淨灘暨海漂垃圾攔截收集首試行動，海龍計畫以實際行動加入守護彰化芳苑大城溼地生態的行列，期待還給大自然喘息空間，讓濕地生態復甦。

有國寶級濕地之稱的大城溼地，是全台灣最大、密度最高的台灣招潮蟹棲息地，擁有許多珍貴的生態資源，卻被迫與海廢共存。以環境永續、帶動台灣再生能源發展為目標的海龍離岸風電計畫CEO吳瑞威（Swee O. Goh）表示：「海龍計畫是現階段彰化外海規模最大的風場之一，除了風場開發，海龍更重視生態保育與環境永續。海龍計畫已連續三年號召同仁參加彰化淨灘，來自國外的團隊夥伴及親友都熱情響應，透過活動讓我們了解彰化濕地生態的多樣性，與環境變遷對生態資源帶來的影響。海龍計畫希望透過身體力行，保護並珍惜彰化寶貴的生態環境資產。 」