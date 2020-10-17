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台中市農業推廣三部門聯合成果展在美術園道盛大登場

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
「109年安心好秋～農業推廣三部門聯合成果展」，今（17）日起一連兩天在台中美術園道盛大登場。記者宋健生／攝影
「109年安心好秋～農業推廣三部門聯合成果展」，今（17）日起一連兩天在台中美術園道盛大登場。記者宋健生／攝影

促進農業創生及永續傳承，並推廣台中市優質農特產品，由行政院農委會、台中市政府補助及輔導，台中市農會主辦的「109年安心好秋～農業推廣三部門聯合成果展」，今（17）日起一連兩天在台中美術園道盛大登場。

活動匯集了台中市青年農民、四健與家政推廣教育等成果展現，透過四健會會員作業表演、青農講堂、家政班員家傳食譜分享會等動態成果發表，以及手工藝、米食小吃等成果作品展示，展現一整年度台中市各區農會推廣教育的努力，並且將農業推廣教育成果表現得充實而豐富。

現場除了農業推廣三部門成果展現之外，活動也以溯源蔬果為亮點，將四章一Q認證、安全安心農業作為農特產品展售會的主軸，規劃20家由台中績優青年農民組成的農特產品展售攤位。

各攤位全力行銷中部地區的梨子、百香果、椪柑、紅龍果、蜂蜜、香菇、非基改大豆、落花生、紫玉米等當季安全高品質農產品，不僅強化優質農特產品曝光度，同時滿足民眾購買新鮮農產品的需求，提振國人吃在地、食當季的飲食消費習慣。

台中市農會表示，兩天的活動規劃有展售攤位滿額送好禮、趣味闖關遊戲、創意多肉植栽DlY、國產雜糧料理品嚐及音樂饗宴等多項活動，並由台中各區農會提供180份物美價廉的民生用品、農產品，進行愛心義賣活動。

義賣所得將於18日活動結束時，全數捐贈給台中市惠明盲童育幼院，期望透過此活動讓更多人了解農業外，也號召大家一起發揮愛心照顧弱勢孩童，提供民眾一個充滿愛心、知識、健康的假日時光。

現場除了農業推廣三部門成果展現之外，活動也以溯源蔬果為亮點。記者宋健生／攝影
現場除了農業推廣三部門成果展現之外，活動也以溯源蔬果為亮點。記者宋健生／攝影
活動匯集了台中市青年農民、四健與家政推廣教育等成果展現。記者宋健生／攝影
活動匯集了台中市青年農民、四健與家政推廣教育等成果展現。記者宋健生／攝影
兩天的活動規劃有展售攤位滿額送好禮、趣味闖關遊戲、創意多肉植栽DlY等活動。記者宋健生／攝影
兩天的活動規劃有展售攤位滿額送好禮、趣味闖關遊戲、創意多肉植栽DlY等活動。記者宋健生／攝影

農業 義賣

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