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邰智源擔任一日星宇機務師 員工狂讚張國煒羞喊：別再吹了

聯合新聞網 / 綜合報導
「K董」張國煒現身節目，親自解說飛機結構。圖擷自Youtube
「K董」張國煒現身節目，親自解說飛機結構。圖擷自Youtube

YouTube「木曜4超玩」最新一集節目請主持人邰智源星宇航空擔任一日機務工程師，學習如何檢查飛機，過程中星宇航空董事長「K董」張國煒也現身監督，嚇壞邰智源。K董親自說明如何檢查飛機，笑稱自己可以當主持人跟邰一起合作，而星宇員工也狂稱讚老闆親力親為，令K董害羞狂喊「不要再吹了」。

邰智源、坤達（謝坤達）、KID（林柏昇）等人在YouTube「木曜4超玩」最新一集中體驗擔任一日機務工程師，到星宇航空體驗飛機起飛檢查，過程中節目製作人笑稱員工最怕聊天時董事長就在後面，邰智源轉身驚見「K董」張國煒雙手叉腰監督，當場被嚇壞。

K董現身後頻頻向主持人介紹飛機各種設施，星宇員工也狂讚老闆的親力親為，「我們的董事長非常的好，親自去檢查我們的飛機，像這架201就是我們董事長親自去德國漢堡把它檢查回來的」，K董聽後害羞連忙稱「別再吹了」。

K董解說後也稱讚自己，表示自己也可以當主持人，與邰哥一起合作一下，甚至被拱開頻道主持。但他則笑稱，這樣會跟邰哥搶飯碗，擔心他中年失業，老年沒工作，而邰哥也回應「老年我可以來你們這邊當清潔大隊」。

K董和邰哥的幽默互動，使不少網友紛紛留言，「這個K董太有趣了」、「飛也行、維修也行的董事長，我真的覺得帥爆了」、「坦白說現在很難有這樣實幹老闆陪員工一起走一起工作一起成長」、「K董的補充説明，讓人更能瞭解飛機的功能」。

星宇航空 張國煒 邰智源

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