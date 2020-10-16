陽明新董座給員工信：設董事長信箱讓員工表達心聲

陽明（2609）首位具財經專業的董座鄭貞茂，上任半個月來，全力推動陽明營運大改造。今（16）日發給員工一封信，將要「深入民間」設立「董事長信箱」，讓所有員工都能「直達天聽」，革除海運業界保守習氣，有意甩開包袱、翻轉陽明營運。

信的內容提及，交接典禮上提到，要讓陽明海運有「5心」，「讓長官放心」、「讓客戶窩心」、「讓供應商感到貼心」、「讓股東開心」、「讓員工安心」。「其中讓員工安心」為人認為首要任務。

鄭貞茂信中也公告訴同仁，已設立了一個董事長專屬信箱，希望有一個窗口讓員工表達心聲，此信箱僅鄭貞茂跟秘書能收信，歡迎每一位夥伴將想法說出來，無論是指教、建言、抒發或讚美，將盡所能協助大家解決問題。

另外，鄭貞茂信中也提及，「相信大家都知道公司目前的狀況，財務數字並不是太好看，擔任董事長目的就是要改善財務狀況，並在最短的時間內改善員工薪酬，但需要大家的幫忙，讓我們一起努力」。

現在外在的環境對陽明的營運算是順風，希望他個人的努力，加上大家共同合作，能夠讓陽明海運這一艘大船走得更穩健。接下來每一段時間鄭貞茂都會跟大家分享公司的營運狀況及個人的想法，並且祝福陽明大家庭的每一位同仁能夠在陽明安居樂業。