子宮內膜癌發生率竄升 東生華提供精準檢測服務

東生華製藥（8432）今日舉辦記者會，邀請衛生福利部雙和醫院副院長賴鴻政及三軍總醫院婦產部部主任張正昌，談被忽視的女性癌症「最凶女人病」-子宮內膜癌，子宮內膜癌發生率近年迅速竄升，早在民國101年起，就已超過大家耳熟能詳的子宮頸癌，躍居婦科癌症第一名。東生華提供之子宮內膜癌檢測服務-安蓓基因檢測已正式上線，提供精準的檢測服務。

東生華總經理楊思源表示過去專注於慢性病特殊藥品開發，現今除了預計未來五年上市三個新藥之外更跨足預防醫學大健康領域，為照護亞健康婦女預防重於治療的需求，除原本的液態切片（Liquid Biopsy）技術外，將持續擴充產品線，強化公司在基因檢測市場上的競爭優勢，打造完善的基因檢測服務。

賴鴻政副院長表示，子宮內膜癌主要好發於50~70歲女性，且多數為停經後婦女。由於後天環境影響為子宮內膜癌的主要致癌原因，隨著飲食與生活習慣的西化，近年來子宮內膜癌的發病有逐漸年輕化的趨勢，最常見的臨床症狀為非經期出血，其他可能出現的症狀包括解尿疼痛、骨盆痛等。張正昌部主任表示對於子宮內膜癌的檢查，目前臨床上多以高度侵入性的子宮內膜採樣或是子宮鏡來進行檢測，而健保資料顯示子宮異常出血的篩檢，台灣每年約有近60,000次的侵入性檢查。但是，根據醫學研究指出，侵入式的採樣手術容易造成出血、感染、子宮穿孔、子宮腔沾黏、子宮內膜受損及腹腔臟器受傷等問題，透過安蓓基因檢測可免受其風險。

安蓓基因檢測服務技術具有創新性與獨特性，且獲國內外專利保護，採檢方式簡單、安全，並可輔助醫師用以評估受檢者是否為子宮內膜癌的高危險群，檢驗結果可提供醫師作為是否執行高度侵入性內膜組織採檢的參考，減少非必要的侵入性檢查。