東元餐飲集團攜手東元電機 參加高雄國際食品展

南台灣美食盛會-高雄國際食品展，即將於10月22日（四）至25日（日）假高雄展覽館隆重登場。東元餐飲集團第二度參加高雄國際食品展，並將於2020年10月22日上午11點於東元餐飲展位，舉行東元餐飲集團高雄食品展記者會。今年以南台灣在地食材入菜，融合各品牌新品，由東元餐飲集團會長黃茂雄及高雄市長陳其邁揭開活動序幕。

本次展出東元餐飲集團的主軸為「食在東元，實在安心」，聯合集團內人氣品牌攜手於高雄展覽館南館展出：除了健康美味的摩斯漢堡、適合全家的Royal Host樂雅樂家庭餐廳、散發誘人香氣的Miss Croissant蜜可頌、日本最大連鎖食堂-Maido Ookini帶來現點現做的日式料理，以及好吃好玩的大阪人氣炸物-串家物語等。

東元餐飲集團指出，希望將安心安全、健康美味的國際美食，結合南臺灣在地農產品及特色食材，將多元融合的美食文化與南台灣的鄉親們分享。

東元餐飲集團深耕台灣市場三十年，更透過產地溯源、專業展覽、商談促成，提升品牌實力及多元合作，達成永續經營的發展目標，訴求「食在東元，實在安心」的永續經營。