經濟逐步回溫 崇越電通Q4展望佳

特用化學材料通路商崇越電通（3388）9月業績達近25個月高點，法人估計，該公司第4季受益於疫情的相關訂單將持續成長，至於部分受疫情拖累的訂單也將回溫。

崇越電通9月合併營收為7.63億元，月增與年增率各逾一成，第3季合併營收為20.96億元，季增11.2％，累計前三季57.43億元，年減1.5％。

崇越電通表示，目前市場已逐步擺脫疫情干擾，各類產品訂單出貨回溫，尤其消費性電子訂單明顯增強。今年初以來，各行業皆受新冠疫情影響，客戶下單偏為保守，但受惠疫情的產品出貨量，彌補部分受疫情影響的行業，加上9月消費性電子及5G相關應用客戶加強拉貨，使得該公司即將追回今年上半落後的業績。在經濟逐步回溫之下，崇越電通對後續市況持正向看法。