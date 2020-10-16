經濟逐步回溫 崇越電通Q4展望佳
特用化學材料通路商崇越電通（3388）9月業績達近25個月高點，法人估計，該公司第4季受益於疫情的相關訂單將持續成長，至於部分受疫情拖累的訂單也將回溫。
崇越電通9月合併營收為7.63億元，月增與年增率各逾一成，第3季合併營收為20.96億元，季增11.2％，累計前三季57.43億元，年減1.5％。
崇越電通表示，目前市場已逐步擺脫疫情干擾，各類產品訂單出貨回溫，尤其消費性電子訂單明顯增強。今年初以來，各行業皆受新冠疫情影響，客戶下單偏為保守，但受惠疫情的產品出貨量，彌補部分受疫情影響的行業，加上9月消費性電子及5G相關應用客戶加強拉貨，使得該公司即將追回今年上半落後的業績。在經濟逐步回溫之下，崇越電通對後續市況持正向看法。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言