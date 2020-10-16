2020摩瑟水晶·慕夏之戀 上億精品在台中大遠百現身

2020「摩瑟水晶·慕夏之戀」今(16)日起在台中大遠百一連展出六天，主辦的國裕精品執行董事欒慎寰表示，這場水晶藝術饗宴共有70餘件作品展出，總巿值超過1億元。

值得注意的是，這次巡迴展中有一件拉斐爾系列的「恩情永沐」，全球限量5件，每件售價430萬元，台灣爭取到3件，台北展已售出2件，最後一件受到中部藏家高度矚目，也充分展現台灣藏家的實力。

2020年，國裕精品一如繼往地在台北、台中、高雄、新竹等四地，分別精心策劃一年一度的捷克摩瑟水晶特展。

今年推出色彩斑斕、技藝精巧的經典之作，令觀者眼前一亮、嘆爲觀止。欒慎寰說，因爲疫情，今年捷克摩瑟水晶雕刻大師無法前來參與盛會，但是摩瑟水晶藝術家們的精心傑作從未缺席，在這金秋豐收的時節，國裕將帶領展開一場璀璨炫麗的水晶之旅。

擁有163年歷史的捷克國寶「摩瑟水晶」，以其優質水晶與完美名聲，獲得新藝術運動大師慕夏家族授權，重塑慕夏八款著名畫作，是今年特展備受矚目之處。

這八款著名創作，主要分「仙女版」與「花卉版」兩大類型。其中「玫瑰花仙女」、「康乃馨仙女」、「鳶尾花仙女」、「百合仙女」花瓶，由摩瑟水晶藝術家以精湛的雕工勾勒出女性優雅的線條，結合花卉柔美的曲線，將花海裡仙子的回眸顧盼化爲永恒的期待。

在同名花卉版水晶花瓶中，雕刻大師讓這些優雅的植物從配角躍升爲主角，在水晶花瓶上搖曳生姿。

摩瑟水晶重量級雕刻大師以獨樹一幟的雕刻技藝，詮釋「文藝復興三傑」的拉斐爾與達文西名畫，讓兩位藝術巨匠的名作進入水晶的殿堂，也讓世人品味古今的協奏與和鳴，成為這次特展的扛鼎之作。

曾獲法國藝術與文學騎士獎章的雷瑟大師的「聖手榮光」，其創作靈感來自拉斐爾早期的素描，克服高技術難度，賦予作品深度空間。

雷瑟大師的另一傑作「恩情永沐」，雕刻的是聖母與聖嬰的畫像，將聖母像的溫婉秀麗與慈愛母性表露無遺。

天賦異禀的摩瑟雕刻大師史沃博達創作的「慈輝普照」，其靈感源自拉斐爾的名作《椅中聖母》，以厚實的水晶呈現畫中柔軟布料的質感，具有極高的技術挑戰性，該作將其完美呈現。

技藝精湛的雕刻家偉德拉大師，以「世紀女神」作爲他對拉斐爾的禮敬，將女性細膩的肢體語言表現得淋漓盡致。

才華洋溢的雕刻家賽林格大師，則以「永恒之美」雕刻達文西名畫《天使報喜》中的瑪麗亞，表現出聖母優雅、寧靜而又獨具個性的氣質。