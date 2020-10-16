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愛美的小資女有福了 「2020台中美容化妝品大展」開展

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
「2020台中美容化妝品大展」今日起至19日在台中世貿中心盛大登場，首日即吸引大批參觀人潮。記者宋健生/攝影
「2020台中美容化妝品大展」今日起至19日在台中世貿中心盛大登場，首日即吸引大批參觀人潮。記者宋健生/攝影

愛美的小資女性有福了，由台中世貿中心主辦，中華民國女子燙髮美容職業工會全國聯合會、專業美容世界雜誌、TraNews全球新聞網共同協辦的「2020台中美容化妝品大展」，今（16）日起至19日在台中世貿中心盛大登場。

這場一年一度的美麗盛宴，主辦單位邀集了上百家國內外醫學美容化妝品的重量業者共襄盛會，共規劃100個展位，盛大展出。

展中美容產品的二大特色：最新科技，借用科學之手，帶來最具說服力的保養方式；逆齡抗老，活化肌膚重返青春，與美肌模式說再見。

「2020台中美容化妝品大展」已邁入第12個年頭，是中台灣最具規模的美容博覽會，台中世貿中心以多年的策展專業，結合中華民國女子燙髮美容職業工會全國聯合會在內的34個公、協會，協助動員會員的資源力量，全力吸引專業人士與消費者參觀。

許多廠商將在會場中舉辦「2021年新品上市發表會」與「2020年終美容商品特賣會」；主辦單位並在舞台區規劃多樣豐富的美妝教學活動、2021春夏流行時尚彩妝秀、整體造型發表秀，還有「美麗出清」-美妝保養商品一元競標等活動。

由於適逢年終，又到了各種「歡慶主題party」的舉辦旺季，主辦單位特別邀請中部地區多家大專院校美容科系師生發揮創意，規劃各種主題造型party動感展演發表秀，在為期四天的展覽中，驚豔登場。

歷年來，「台中美容化妝品大展」提供了中部各大專院校美容相關科系，創新教學成果的最佳展現與交流平台，中部各大學美容系所，將此展視為年度最重要的校外交流活動之一。

今天開幕，由建國科技大學美容系老師鄭寶琪與李慧玲指導，以「椒色誘惑」為主題，帶領該校優秀學生共同發揮創意，絕美演出，讓與會來賓眼睛為之一亮、嘆為觀止。

本展同期舉行「2020年HBC國際盃美業暨網路作品技藝賽」，由中華民國女子燙髮美容職業工會全國聯合會主辦，世貿中心擔任協辦單位。

比賽組別包含藝術彩繪、蘊眉、蘊髮工程、皮膚工程、肌膚管理、經絡、芳療、美甲、眉藝、人體彩繪、美容護膚、整體造型、新秘等。

這項競賽提供國際選手交流的平台，集合全方位的髮型、姿容和身心靈的競賽內涵，讓業界和廠商及學校相關科系學生之參與者，有更完整的交流機會。

以往國人迷信國外大品牌的觀念，隨著數位化時代下，消費者對於美容資訊的取得更加容易，因此需求與消費習慣也隨之改變，個人化與性價比取代了傳統對於品牌的迷思，讓小資女美容市場快速崛起。

台中世貿中心看準這股趨勢，每年都在秋冬換妝之際，邀集國內優質機構與業者共同展出，協助推廣最新商品，並成為業界觀摩與交流的平台。

今年上半年，疫情直接影響美妝保養市場，根據凱度從消費者端行為數據分析，台灣民生快消品市場於2020全年可望守在2%至3%成長率，目前個人護理品類已漸止跌，而保養品市場進入6月已漸回溫，彩妝市場仍多變數，廠商多轉挹注資源醞釀下半年連續的電商促銷檔次與年度周年慶。

凱度消費者指數監測台灣整體美妝保養市場，共減少698萬消費人次，是造成市場衰退的主因。

台中世貿中心表示，「2020台中美容化妝品大展」提供一個強而有力的展銷平台，協助廠商在新型冠狀病毒後疫情時代，持續創造商機。

主辦單位在舞台區規劃多樣豐富的美妝教學活動、2021春夏流行時尚彩妝秀、整體造型發表秀等活動。記者宋健生/攝影
主辦單位在舞台區規劃多樣豐富的美妝教學活動、2021春夏流行時尚彩妝秀、整體造型發表秀等活動。記者宋健生/攝影

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