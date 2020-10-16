台北國際旅展將登場 香格里拉遠東與Mega50推食宿優惠

年度最大旅遊盛事的「2020台北國際旅展」即將在10月30日至11月2日於台北南港展覽館登場！指標性攤位之一的香格里拉台南、台北遠東飯店與Mega50三館聯合推出各式住宿、餐飲超值選擇，現買現享受。

香格里拉台南遠東飯店必buy商品，住宿券包含平日尊榮客房券含雙人早餐兩張券組，下殺28折，只要7,332元，立即現省19,046元；以及平日豪華閣尊榮客房券一張原價15,304元，旅展只要4,500元，盡享貴賓廊各項設施服務與雙人早餐。

餐券部份推出醉月樓「櫻桃烤鴨三吃券」79折優惠，每券1,600元，與「聯合餐飲券雙組」原價最高6,292元，旅展期間僅賣4,000元、69折，可任選遠東Café自助餐或THE MEZZ牛排龍蝦館套餐，讓消費者使用彈性更大。