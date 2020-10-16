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台北國際旅展將登場 香格里拉遠東與Mega50推食宿優惠

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台北國際旅展將登場，香格里拉遠東飯店與Mega50聯手推食宿優惠。照片／業者提供
台北國際旅展將登場，香格里拉遠東飯店與Mega50聯手推食宿優惠。照片／業者提供

年度最大旅遊盛事的「2020台北國際旅展」即將在10月30日至11月2日於台北南港展覽館登場！指標性攤位之一的香格里拉台南、台北遠東飯店與Mega50三館聯合推出各式住宿、餐飲超值選擇，現買現享受。

香格里拉台南遠東飯店必buy商品，住宿券包含平日尊榮客房券含雙人早餐兩張券組，下殺28折，只要7,332元，立即現省19,046元；以及平日豪華閣尊榮客房券一張原價15,304元，旅展只要4,500元，盡享貴賓廊各項設施服務與雙人早餐。

餐券部份推出醉月樓「櫻桃烤鴨三吃券」79折優惠，每券1,600元，與「聯合餐飲券雙組」原價最高6,292元，旅展期間僅賣4,000元、69折，可任選遠東Café自助餐或THE MEZZ牛排龍蝦館套餐，讓消費者使用彈性更大。

今年也絕不能錯過，香格里拉台北遠東全新改裝的「遠東Café自助餐廳」首度推出嚐鮮特賣價，最低優惠約65折，每位僅需1,058元；看準國人愛吃活龍蝦「上海醉月樓雙人平日豪華海鮮套餐」2,980元，原價6,556元，超低優惠45折，「馬可波羅義式餐廳雙人季節特色晚間套餐」3,899元，原價5,500元，享71折優惠，坐擁高樓台北璀璨夜景下盡享浪漫精緻的義式料理，一次購買10張再送1張午間套餐券！

台北國際旅展將登場，香格里拉遠東飯店與Mega50聯手推食宿優惠。照片／業者提供
台北國際旅展將登場，香格里拉遠東飯店與Mega50聯手推食宿優惠。照片／業者提供

香格里拉

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