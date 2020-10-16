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高雄數位產業成果 緯創增第3辦公室體感體驗北向出擊

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄的「KOSMOS體感重裝部隊」11月、12月將到北部與民眾互動。圖／高雄市經濟發展局提供
高雄的「KOSMOS體感重裝部隊」11月、12月將到北部與民眾互動。圖／高雄市經濟發展局提供

高雄市全力發展體感、數位產業，已在高雄設立「高雄軟體產品研發中心」的緯創資通確定加碼打造全方位研發中心，增加電子、機械研發；高市經發局積極展現體感科技研發成果，正在台北舉辦的台北國際數位內容交流會由6家廠商參展；國慶連假期間很受歡迎的「KOSMOS體感重裝部隊」將於11月19日至21日參加「Meet Taipei」創新創業嘉年華，12月參加新竹感恩季，要以貨櫃方式與北部民眾互動。

緯創資通運算產品事業群總經理林建良表示，2015年在高雄市政府經發局團隊協助下，緯創在高雄成立兩間辦公室，招募320位軟體研發人才，軟體研發中心以人工智慧及大數據為主，聚焦智慧製造、智慧醫療還有智慧學習三大主軸，緯創並和中山、高雄大學產學合作，把最先進的技術、研究帶入產品，應用於義大、高醫、榮總及小港醫院，也都獲得不錯成果。

林建良說，第三辦公室將加入電子、機械研發等硬體設計，打造全方位研發中心，預計3年內招募超過200位人才，即緯創在高雄將有超過520名員工，也會持續和高雄市政府、學校合作推動產業轉型，發展最好的技術跟產品。

高雄市祕書長楊明州表示，以高端航太、機械為主的仁武產業園區將在今年動工，市長陳其邁則對橋科下「軍令狀」，要在兩年內開放橋科選地設廠，這將是高雄未來翻轉的契機。

經濟部工業局為推動台灣數位產業，正在台北舉辦第12屆台北國際數位內容交流會「Digital Taipei」，高市經發局副局長高鎮遠帶隊與南瓜、維亞、睿至、哇哇科技、愛吠的狗、金展創意等6家廠商參展，展現高雄推動體感科技的成果。

高鎮遠表示，高市107年3月爭取到中央「前瞻計畫」的支持致力發展體感科技，並透過「前店、後廠」的雙軌機制打造最佳產品試煉場域，輔導新創業者落腳高雄。迄今累計核定補助83案，創造超過800個新的工作機會，體感科技也從視聽娛樂逐步拓展到運動、製造、觀光和醫療產業的應用，帶動產值近50億元。

經發局表示， 11月19日到21日台北有「Meet Taipei」創新創業嘉年華，高雄的「KOSMOS體感重裝部隊」會以最具高雄特色的「貨櫃」方式展覽，新竹12月將辦感恩季，體感重裝部隊也將出擊與北部民眾互動交流，讓北部民眾也感受一下高雄的體感科技成果。

高雄市政府楊明州秘書長（左）與緯創資通運算產品事業群暨供應鏈管理林建良總經理啟動擴大延攬多領域人才。圖／高雄市經濟發展局提供
高雄市政府楊明州秘書長（左）與緯創資通運算產品事業群暨供應鏈管理林建良總經理啟動擴大延攬多領域人才。圖／高雄市經濟發展局提供

體感科技 緯創 軟體

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