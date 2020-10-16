高雄數位產業成果 緯創增第3辦公室體感體驗北向出擊

高雄市全力發展體感、數位產業，已在高雄設立「高雄軟體產品研發中心」的緯創資通確定加碼打造全方位研發中心，增加電子、機械研發；高市經發局積極展現體感科技研發成果，正在台北舉辦的台北國際數位內容交流會由6家廠商參展；國慶連假期間很受歡迎的「KOSMOS體感重裝部隊」將於11月19日至21日參加「Meet Taipei」創新創業嘉年華，12月參加新竹感恩季，要以貨櫃方式與北部民眾互動。

緯創資通運算產品事業群總經理林建良表示，2015年在高雄市政府經發局團隊協助下，緯創在高雄成立兩間辦公室，招募320位軟體研發人才，軟體研發中心以人工智慧及大數據為主，聚焦智慧製造、智慧醫療還有智慧學習三大主軸，緯創並和中山、高雄大學產學合作，把最先進的技術、研究帶入產品，應用於義大、高醫、榮總及小港醫院，也都獲得不錯成果。

林建良說，第三辦公室將加入電子、機械研發等硬體設計，打造全方位研發中心，預計3年內招募超過200位人才，即緯創在高雄將有超過520名員工，也會持續和高雄市政府、學校合作推動產業轉型，發展最好的技術跟產品。

高雄市祕書長楊明州表示，以高端航太、機械為主的仁武產業園區將在今年動工，市長陳其邁則對橋科下「軍令狀」，要在兩年內開放橋科選地設廠，這將是高雄未來翻轉的契機。

經濟部工業局為推動台灣數位產業，正在台北舉辦第12屆台北國際數位內容交流會「Digital Taipei」，高市經發局副局長高鎮遠帶隊與南瓜、維亞、睿至、哇哇科技、愛吠的狗、金展創意等6家廠商參展，展現高雄推動體感科技的成果。

高鎮遠表示，高市107年3月爭取到中央「前瞻計畫」的支持致力發展體感科技，並透過「前店、後廠」的雙軌機制打造最佳產品試煉場域，輔導新創業者落腳高雄。迄今累計核定補助83案，創造超過800個新的工作機會，體感科技也從視聽娛樂逐步拓展到運動、製造、觀光和醫療產業的應用，帶動產值近50億元。