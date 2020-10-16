不只餅乾零食 小七推萬聖節立體兒童醫療口罩

7-ELEVEN今年萬聖節除推出萬聖糖果節活動以肖像食玩吸引消費者到店採買，看好防疫期間口罩造型風潮，讓萬聖節裝扮更具節令氛圍，特別引進口罩國家隊製造的萬聖節花色立體兒童口罩，適合6至10歲的孩童，將在下周三於OPEN POINT APP展開康乃馨立體醫療口罩30片裝預購活動，限定會員以360元購入，若以OPEN錢包、icash2.0、icash Pay等工具支付還可再享5%折扣。

7-ELEVEN表示，此次活動時間為10月21日上午11點開賣 ，數量有限售完為止。購買方式為開啟OPEN POINT APP點選活動商品，選擇以OPEN POINT點數加購，並於付款期限前至具有醫療販售許可證7-ELEVEN門市完成付款即購買完成，每款品項每位會員限購乙組。取貨時間為預購日+5天到貨。

7-ELEVEN表示，此次販售的康乃馨立體醫療口罩30片裝（兒童專用），每盒皆有兩款萬聖節花色設計，3D立體造型，配戴更服貼。符合國家標準CNS14774 及CNS14775，符合國家級標準。建議適用6~10歲孩童。