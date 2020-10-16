紅馬兩大業務進入旺季 看好第4季效應
紅馬-KY（2928）表示，旗下兩大業務故鄉納稅及伴手禮，進入第四季的消費及送禮旺季，兩大事業體業績可望逐月成長。其中，故鄉納稅業務「Furusato 360」跨平台效益持續發酵，有助提升故鄉納稅業務規模。
紅馬表示，受惠於故鄉納稅B2B平台「Furusato 360」的共同行銷效益持續顯現， 目前「Furusato 360」平台已與超過15個故鄉納稅入口網站，及230個以上的地方自治體合作共同推廣故鄉納稅業務，9月份簽約自治體回禮的入口網站刊登數較去年同期成長超過40％，公司將持續拓展簽約入口網站與地方自治體，並尋求與其他產業進行異業結盟。
此外，因應旅遊伴手禮業務受新冠肺炎衝擊影響，紅馬今年積極拓展利基型伴手禮業務，包括伴手禮網路商城、企業送禮、年節禮品等業務，並參與日本政府所主導的「次世代住宅POINT」網站平台，銷售高單價的家電及日常用品等。
在新業務方面，紅馬表示，公司將積極拓展地方創生電商平台「OWL」的生產者與消費者會員人數，布局家庭及個人消費市場，目標年底消費者會員數超過1萬人，生產者會員數超過1,000人以上；此外，將持續強化電商平台、年節禮品及企業送禮等利基型伴手禮業務，搶攻年節送禮商機。
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