紅馬兩大業務進入旺季 看好第4季效應

忠孝Sogo進行10年來最大改裝！走進美食街，映入你我眼簾的，不再是一條狹窄封閉，有滷肉飯、蚵仔煎、肉粽等小櫃台緊緊相鄰的傳統美食街，而是有著透明落地窗、開放式廚房，且大量文青品牌齊聚的寬敞空間，坪數更擴增了整整100坪。

2020-10-16 09:07