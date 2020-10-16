從頭皮延伸至環境淨化 B型企業艾瑪絲淨山撿垃圾動起來

綠色殺手來勢洶洶，台灣草本頭皮養護品牌AROMASE艾瑪絲發起淨山護林綠行動，前進陽明山天溪園淨化山林，進行垃圾撿拾並移除野生外來物種，並號召名人響應參與，發揮企業社會永續影響力。而至今所發起落實的綠色淨化行動，已為地球移除超過324公斤的垃圾。

AROMASE艾瑪絲指出，將「守護頭皮健康的初心」延伸至「環境森林浄化」永續行動的發想，來自茂盛森林及永續生態需有健康土壤的養護，如同健康髮絲來自於頭皮環境的淨化，品牌創辦人陳俊偉從自身做起，親自帶領團隊員工彎腰捲袖，以實際行動力號召各界參與，為山林淨化復育棲地面貌，與地球友善共好，永續自然生機。

AROMASE艾瑪絲發揮企業社會責任影響力，近日前進陽明山天溪園撿拾山林垃圾，移除高達近130公斤的野生外來物「巴西水竹葉」，淨化恢復原始棲地面貌，並邀請藝人關韶文、趙小僑、插畫家Belle，以及知名部落客男子的日常生活、oops wu、I am TOBY、圖佳、段慧琳等名人共同參與響應。

AROMASE艾瑪絲自去年發起一系列的綠色淨化行動，今年再陸續前進新竹油羅山、八里觀音山硬漢嶺、陽明山國家公園等地，走入山林撿除高山廢棄垃圾，並進行空瓶回收計劃及浄灘行動，至今為地球淨化清除超過324公斤的垃圾，號召超過100家的外部單位及470位民眾響應，近日更成立淨山教育網站，進行森林永續知識分享，邀請民眾共同參與，自即日起至11月5日前，凡參加森林永續知識問答，即可體驗5α捷利爾頭皮淨化液（80mL），以喚起更多人重視環境友善及淨化保育森林的重要性。