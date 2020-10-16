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萬聖夜總會 裕元花園酒店推墨西哥亡靈節特色甜點

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
10月31日萬聖節開始倒數計時了，寶成裕元花園酒店玫瑰烘焙坊即日起推出多款萬聖節造型甜點。裕元花園酒店提供
10月31日萬聖節開始倒數計時了，寶成裕元花園酒店玫瑰烘焙坊即日起推出多款萬聖節造型甜點。裕元花園酒店提供

10月31日萬聖節開始倒數計時了，即日起至萬聖節，寶成裕元花園酒店玫瑰烘焙坊推出萬聖節造型甜點，獻上多款以墨西哥亡靈節為主題的甜點及蛋糕，包括：「亡靈蝙蝠馬卡龍」、「遺忘騎士」，還有「尋夢餅乾」。

西點副主廚蔡凱因推出數款限定新品，其中創意發想的「遺忘騎士」用可可夜總會的電影概念，真實呈現在甜點上，萬聖節來點卡通風的過節氣氛。

另外推出「尋夢餅乾」，蔡凱因特別將尋夢的概念放入手工餅乾中，並且外層裝上可愛應景的萬聖提袋，每一個造型餅乾都可以許願，打造風味外更添互動趣味。

還有外觀上加入蝙蝠翅膀造型及小尖牙的繽紛馬卡龍，更是讓網美們尖叫不已，自即日起期間限定供應，想搶萬聖節這波的甜點控，這次一定不能錯過。

10月31日萬聖節當天，酒店也為住客及用餐的旅客們精心設計了「搗蛋遊行活動」，小朋友也可以換上俏皮可愛的服裝，體驗「Trick or treat！不給糖就搗蛋！」感受萬聖節傳統文化。

萬聖節 甜點 騎士

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