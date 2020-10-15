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亞尼克疫情期間逆勢展店 插旗石牌商圈

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
亞尼克董事長吳宗恩今（15）出席亞尼克石牌店開幕記者會。亞尼克/提供
亞尼克董事長吳宗恩今（15）出席亞尼克石牌店開幕記者會。亞尼克/提供

以生乳捲為明星產品的「亞尼克」今（15）日宣布再拓新據點，插旗熱門養生住宅區-石牌商圈，開出第21家店「亞尼克北投石牌店」。

該店地處捷運石牌站旁，鄰近榮總、振興兩大醫院，自強傳統市場、夜市等商圈優勢，且休閒綠地空間充足，為目前熱門的養生住宅區。亞尼克石牌店原址原是韓國保養品牌innisfree，今年6月初結束後，店面空置約三個多月，最後由亞尼克接手。

亞尼克自2013年推出經典夯品「亞尼克生乳捲」，連續多年網購蛋糕冠軍、超過百款口味、更創年銷百萬條佳績；自從推出南部限定口味「鮮芋奶霜」生乳捲後，每每北部快閃販售皆熱銷。這次「鮮芋奶霜生乳捲」變成全門市限定口味，在石牌站也可買的到。

該店除了販售亞尼克多款經典生乳捲之外，則還有切片蛋糕、餅乾等商品，不過因空間較小，店中並無座位區。

亞尼克董事長吳宗恩表示，亞尼克展店計畫主要著重顧客消費便利性，看好社區商圈的消費力，因此決定開出街邊店，若包含夢想村品牌，石牌店為第21家門市；今年12月底在新莊還會再展一店。

亞尼克北投石牌店外觀。亞尼克/提供
亞尼克北投石牌店外觀。亞尼克/提供
亞尼克北投石牌店販售多款口味的生乳捲、蛋糕和蛋糕切片。記者何秀玲/攝影
亞尼克北投石牌店販售多款口味的生乳捲、蛋糕和蛋糕切片。記者何秀玲/攝影
亞尼克北投石牌店販售多款口味的生乳捲、蛋糕和蛋糕切片。亞尼克/提供
亞尼克北投石牌店販售多款口味的生乳捲、蛋糕和蛋糕切片。亞尼克/提供

尼克 養生

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