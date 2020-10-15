LG全台最大服務中心暨智慧家庭聯網體驗館 進駐台中

台灣LG電子持續深耕台灣市場，今(15)日宣布全台最大的「LG服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」在台中開幕，期望透過結合居家情境體驗與專業維修服務，帶給中台灣消費者尊榮極致的服務享受。

台灣LG電子董事長宋益煥表示，LG先後於台北、高雄設立智慧家庭聯網體驗館，憑藉創新且完善的產品與服務，受到消費者喜愛；此次台中館的設立，不僅完成北中南的智慧生活佈局，更實現LG在地服務的承諾。

宋益煥指出，LG秉持Innovation for a Better Life的品牌宗旨，持續傾聽消費者的心聲與需求，從產品研發設計到售後服務，都期許滿足消費者對智慧便利生活的追求。

「AIoT是未來趨勢！」宋益煥強調，看好台中成為國際化城市的潛力，以及中台灣消費者對高階家電的購買力，期望以同步全球的創新智慧物聯科技及貼心優質的售後服務，為消費者勾勒全方位智慧家庭的美好生活藍圖，同時帶動中台灣產業發展。

位於東興路的LG台中服務中心暨智慧家庭聯網體驗館，為全台最大的LG服務中心，挑高7米，裝潢與陳列以木質搭配象牙色調營造高質感氛圍，結合LG創新的智慧家電、筆電及手機等全系列產品，打造貼近實際的居家情境。

LG以「先體驗，再購買」的概念，讓消費者彷彿置身家中，輕鬆體驗全系列產品，盡情感受智慧生活的極致便利。此外，LG服務中心暨智慧家庭聯網體驗館更提供專業完善的產品售後服務與諮詢，各層面服務一站到位。

服務中心空間規劃，包含服務諮詢區、IoT體驗區、全方位衣物護理區、空氣對策解決專家、書房區、過敏原剋星居家清潔區、廚房區等多種產品情境體驗區域。

消費者進入明亮氣派的體驗館，即可至服務台諮詢；接著，可到電視IoT區的沙發休息，同時體驗OLED電視呈現的絕美畫質，與彷彿親臨現場的影音饗宴。

一旁的廚房專區展，有深受中台灣消費者喜愛、多功能且擁有時尚外觀的LG InstaView敲敲看門中門冰箱；踏入書房區，則能感受LG gram極致輕薄筆電與LG UltraWide顯示螢幕提供的完美清晰視覺等。

為迎接AIoT智慧物聯網與5G時代的來臨，並帶給消費者更直覺的使用體驗，LG ThinQ APP迎來全面改版，以「人」為設計概念，開啟畫面以使用者與智慧居家的情境完美呈現，並增設個人化設定。

使用者可依據居家空間增設包含客廳、臥室、餐廳等各種房間，並於各房間內自由串聯各種智慧家電，簡潔介面更允許消費者一次檢視所有串聯家電的使用狀態；圖像式介面設計結合動畫式影像，則讓使用上更為直覺好上手。

此外，新版LG ThinQ App全面提升連線速度，更領先業界同時支援LG ThinQ、Google、Apple、Facebook、Amazon帳號等多元登入方式，提供使用者更便利的智慧串聯，讓消費者充分感受最先進的智慧生活體驗。