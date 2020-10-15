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淘寶台灣撤出 受惠電商概念股有這幾個

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
淘寶台灣。報系資料照
淘寶台灣。報系資料照

淘寶台灣撤出，受惠台灣電商有東森（2614）轉投資的東森購物，另有富邦媒（8454）等，東森購物為東森重要轉投資。東森購物表示，台灣淘寶退出，市場勢必會被其他同業瓜分，因此東森購物必定會受惠。

東森購物旗下通路包含網購、電視購物、型錄、MOD及草莓網等，全通路會員總數超過900萬人；東森購物表示，今年消費行為除了從實體經濟轉移到線上購物之外，更深化對線上購物的依賴，並成為「新常態」，也拉抬整體營收，前三季累計合併營收優於預期，其中，尤以食品與保健食品品類貢獻最高，出貨件數逾200萬件。

東森購物表示，與淘寶客群確實有重疊，因為電商是比價紅海，消費者通常都是哪裡便宜，哪裡買；今日淘寶宣布正式退出台灣市場，客群勢必會被其他業者瓜分，相信東森購物也會因此受惠。

而富邦媒旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄；今年累積前九個月營收約465.2億元，年增29.5%，創歷史同期新高。

富邦媒指出，緊接第4季迎來雙11的零售業旺季，以及舉辦周年慶，有機會掀起熱絡買氣，營運表現有望續繳亮眼。

富邦媒董事長林啟峰曾表示，表示，下半年將迎來電商最大節日雙11和雙12，配送可能依然會有些吃緊，因台灣運能仍不夠，加上台灣電商公司都集中在北部，往年配送都從桃園和林口出貨，造成轉運站壅塞；不過富邦媒除了有北部物流中心之外，衛星倉也已逐漸成型，且商品一旦遇大節日，都會先配送到各區，又有中南部衛星倉分流，將可改善配送狀況。

富邦媒 電商

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