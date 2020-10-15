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董瑞斌上任滿月 高雄銀助在地青年成家立業專案五連發

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導

高雄銀行（2836）新任董事長董瑞斌9月16日上任迄今剛滿一個月，配合高雄市政府扶助在地產業與青年創業和買房成家的各項貸款專案五連發，其中，最新推出的是青年築夢2.0專案，鎖定青創提供100萬元營運資金快速貸款，最快五天即可撥貸。

高雄銀行將這五連發專案合稱為「築夢高雄˙幸福大『邁』進」高雄進行曲專案貸款，分為五大項專案。高雄銀指出，該行為落實高雄市長陳其邁經濟首都好生活政策，吸引企業投資高雄，鼓勵創業精神並協助取得創業所需資金，打造青年友善創業環境、促進產業升級並帶動經濟成長，讓青年好創業、好就業，協助年輕人走向國際市場，推出專案貸款進行曲，一為配合高市府的中小企業與綠能產業商業貸款及策略性貸款，提供中小企業及太陽能產業最高貸款金額2,500萬元，貸款期間最長10年。

進行曲二是高雄市政府青年創業貸款，在地登記公司未滿五年，實收資本額1,000萬元以下，負責人設籍於高雄市3個月以上且年齡20-45歲，並參與相關創業輔導課程或講座達規定時數者，提供每次最高200萬元、累計最高400萬元的資本性或週轉性資金，目前貸款利率為1.94%。

進行曲三為「邁向高雄」企業融資專案，針對台商回流、鼓勵進駐高雄，實收資本額達新台幣1,000萬元以上工商企業，貸款利率最低1.5%起，貸款金額為資本性支出者最高8,000萬元、營運週轉金者最高3,000萬元。

進行曲四為「幸福高雄」首購房貸專案，針對高雄市民首購高雄住宅，提供最長40年的低利房貸專案，減少市民購屋負擔，落實居住正義。

進行曲五即為高雄市青年築夢2.0專案，協助新創及青創事業，凡營利事業設籍於高雄市，依法辦理公司或商業登記，員工人數10人以下且公司代表人或商業負責人為年齡20歲以上45歲以下國民，提供專案貸款金額最高100萬元，利率2.0%起，貸款期間最長五年，讓企業快速取得營運所需資金。

高雄銀行表示，該行希望透過高雄進行曲五大專案貸款，與在地企業齊力邁進，吸引更多資金投資高雄，提升在地企業經營實力與市場競爭力，帶動更多在地青年返鄉就業，共創宜居城市。

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