LG優質服務進駐台中 布局北中南智慧生活

台灣LG電子致力於為消費者提供美好生活，為提供台灣各地消費者最完整的消費體驗，今(15)日宣布全台最大 LG「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」於台中盛大開幕，期望透過結合居家情境體驗與專業維修服務，帶給中台灣消費者尊榮的服務享受。

LG 先後於台北、高雄設立智慧家庭聯網體驗館，憑藉創新且完善的產品與服務，廣受消費者喜愛；此次台中館的設立，不僅完整 LG 北中南的智慧生活布局，更實現 LG在地服務的承諾。LG 台中「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」坐落於台中市南屯區東興路三段，以一貫的服務熱誠及專業，搭配全方位的實境產品體驗，盼能帶給消費者更多智慧居家的生活體驗。

台灣LG電子董事長宋益煥表示，秉持Innovation for a Better Life的品牌宗旨，持續傾聽消費者的心聲與需求，從產品研發設計到售後服務，都期許滿足消費者對智慧便利生活的追求。

台中服務中心的設立不僅體現 LG 深耕在地服務的堅持，更完成全台智慧生活的布局。AIoT 是未來趨勢，看好台中成為國際化城市的潛力以及中台灣消費者對高階家電的購買力，期望以同步全球的創新智慧物聯科技及貼心優質的售後服務，為中台灣消費者勾勒全方位智慧家庭的美好生活藍圖，同時帶動中台灣的產業發展。

LG台中「服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」為全台最大的LG服務中心，挑高七米，內部空間寬闊氣派，裝潢與陳列則以木質搭配象牙色調營造高質感氛圍，結合LG創新的智慧家電、筆電及手機等全系列產品，打造貼近實際的居家情境，以「先體驗，再購買」的概念，讓消費者彷彿置身家中，輕鬆體驗全系列產品，盡情感受智慧生活的極致便利。

此外，LG服務中心暨智慧家庭聯網體驗館更提供專業完善的產品售後服務與諮詢，各層面服務一站到位。