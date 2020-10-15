快訊

中印對峙升高 印專家促政府打「台灣牌」激怒中共

KLOOK Moment上線 推旅行、娛樂、住宿與美食一次買

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
台北萬豪酒店。圖／台北萬豪酒店提供
台北萬豪酒店。圖／台北萬豪酒店提供

旅遊行程新創KLOOK今年初在台灣深耕國旅，商品數提升，今年1-9月的行程預訂數較去年大增150%。KLOOK今（15）日正式啟動「KLOOK Moment計畫」，攜手星宇航空、台北萬豪酒店、台北國泰萬怡酒店、台灣漢堡王、宏匯廣場、Spunite（斯邦奈）等合作夥伴開發獨家或原創活動，升級國旅和都會娛樂體驗。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民指出，今年受到疫情影響，KLOOK也積極轉向與台灣地方政府合作，開發在地的特殊的行程，例如台東輕航機行程，就是與地方政府合作規劃的特殊行程，一上線就賣完。他說，在疫情期間，看到流量趨勢是消費者也在找城市的旅遊，畢竟大家不可能周周都「報復式國旅」，報復性旅遊後，會分流到其他產品去，所以KLOOK也去設計都會型的行程，例如宅度假、樂園行程和「演唱會和表演活動」等等。

他強調，在都市內的旅遊行程設計時要注意，「大家資訊都很充足」，不可能做大家都有、都知道的產品，就要有獨特設計。例如KLOOK與星宇航空特別設計的飛航行程，要有「旅遊感」，因此KLOOK堅持要買「機加酒」，搭配了晶華、大溪威斯汀等高級飯店，曾創下13秒秒殺商務艙機加酒組合、5分鐘內完售一架航班的驚人紀錄。

最令台灣供應商印象深刻的，是KLOOK首度在平台賣速食，與漢堡王合作推出優惠餐券。林耀民說，不要說漢堡王很疑惑，連KLOOK內部員工都辯論：「看到速食店走進去買就好，誰要先買餐券再去漢堡王？」開賣前，漢堡王還很疑惑「賣得掉這麼多嗎？」結果優惠餐券一上架，1.5小時賣掉800套，漢堡王還被「追單」。因此KLOOK開闢了「KLOOK Moment」產品，漢堡王立刻加入。

林耀民說，所謂的「Ｍoment」，消費者期待的是一個特殊、印象深刻的時刻，對供應商來說不能是「same same」（很相似、雷同），因此KLOOK Moment是讓消費者在平台上體會各種獨特、便利，或充滿驚喜感的專屬時刻，也是要和合作夥伴打造與眾不同的旅行或娛樂時刻，KLOOK將既有的品類分為旅行和都會娛樂兩大類別，讓消費者一站購足任何吃喝玩樂。他說，他自己參加了飯店行程，才發現原來飯店牛肉麵很好吃，又因為參加了星宇的體驗，第一次以「非運輸工具」角度搭飛機，用不同視野看台灣的風景，令他印象深刻。

疫情 星宇航空

延伸閱讀

國旅爆發平台預訂年增150% 都市娛樂成長2.3倍

屏東佳樂水衝浪大賽登場 可觀賞高手逐浪逛市集享美食

台北夜市打牙祭16日起跑 逛8大夜市票選美食

漢堡王「買一送一」登場！連24天超狂「漢堡王優惠券」必收，加碼雞塊免費送

相關新聞

疫情後房價「漲」聲響起 北大特區住宅價格指數創新高

國內新冠肺炎疫情趨穩，帶動成交量與價格上漲，新北市地政局公佈最新一期住宅價格指數，4至6月全市價格指數較第一季微漲，其中...

全聯會員盜取至少1500萬點數 公司回應了

全聯時常舉辦大型集點活動，也常常有贈點促銷，一直是婆婆媽媽的最愛，但日前刑事局接獲全聯報案，有會員透過創假帳號的方式賺點...

認可中衛醫材世界級品質 寶格麗合作精品口罩

2020年新冠肺炎震驚全球，台灣成功防疫經驗成果斐然，讓今年台灣的國際醫療展備受關注。其中，台灣醫材廠始祖， 1947年...

今年關第2店！ 韓美妝innisfree東區忠孝旗艦店驚傳歇業

受到許多小資男女喜愛的韓系美妝保養品牌innisfree，傳出經營6年多的北市東區旗艦店，即將在11月8日歇業，inni...

寶島科引進德、法高規驗光儀器 百店升級業績成長20%

寶島科（5312）旗下主品牌寶島眼鏡看準市場需求，升級視力光學檢測儀器，並發表「全民視力保健習慣調查」報告。寶島眼鏡總經...

華航將迎首架777F貨機 周邊小物eMall搶先上架

正值貨運暢旺，華航（2610）將喜迎首架波音777F貨機，為慶祝新機即將到來，華航eMall積極搶抓消費者目光，推出由機...

彭博專欄作者高燦鳴：鴻海應儘早承認威州投資失敗

彭博知名科技產業專欄作者高燦鳴（Tim Culpan）撰發評論，敦促鴻海（2317）儘早承認在美國威斯康辛州的投資失敗，...

搶買氣、建商報復性推案 今年北台灣推案量上看1.27兆

據住展雜誌統計，2020年第3季北台灣新成屋、預售屋推案量來到3,320.5億元，比去年同期（3,500.92億元）減約...

中鋼跨足房地產 為何讓炒房客慌了？

中鋼走進房地產市場，挾低成本與品質差異化雙重優勢，在高雄橋頭推出的「欣橋之心」1字頭房價有親和力，資深房地產業者說，這景象讓「購屋者樂了，炒房客慌了」。

海瑞摃丸年銷600噸 全家摃丸專賣店年底展至千店

台灣人愛吃「丸」！根據統計，國人一年吃掉的丸子總量可疊起178座101大樓，其中又以摃丸最受歡迎。全家（5903）瞄準庶...

海龍定錨台灣 組MIT產業鏈打造亞太離岸風電出口中心

海龍離岸風電表示，海龍離岸風電計畫（Hai Long Offshore Wind Project）作為台灣目前唯一能在2...

迎接下一波移動大商機 機車王國如何靠「智慧」啟動全球佈局？

當全球致力於交通運具電動化與智慧化之際，台灣的交通轉型之路在哪裡？藉著「機車王國」的產業優勢，全力邁向升級轉型，搶灘國際智慧移動市場，成為下一個出口主力。

熱門新聞

來台僅一年 「淘寶台灣」突宣布12月31日結束營運 今11時已關閉平台

淘寶台灣退出台灣 今天11時關閉平台

新iPhone台灣買比美國貴4,000元 楊金龍說話了

彭博專欄作者高燦鳴：鴻海應儘早承認威州投資失敗

央行總裁楊金龍：新台幣28字頭為「短期」新常態

楊金龍示警：全球經濟前景有三大風險

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。