KLOOK Moment上線 推旅行、娛樂、住宿與美食一次買

旅遊行程新創KLOOK今年初在台灣深耕國旅，商品數提升，今年1-9月的行程預訂數較去年大增150%。KLOOK今（15）日正式啟動「KLOOK Moment計畫」，攜手星宇航空、台北萬豪酒店、台北國泰萬怡酒店、台灣漢堡王、宏匯廣場、Spunite（斯邦奈）等合作夥伴開發獨家或原創活動，升級國旅和都會娛樂體驗。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民指出，今年受到疫情影響，KLOOK也積極轉向與台灣地方政府合作，開發在地的特殊的行程，例如台東輕航機行程，就是與地方政府合作規劃的特殊行程，一上線就賣完。他說，在疫情期間，看到流量趨勢是消費者也在找城市的旅遊，畢竟大家不可能周周都「報復式國旅」，報復性旅遊後，會分流到其他產品去，所以KLOOK也去設計都會型的行程，例如宅度假、樂園行程和「演唱會和表演活動」等等。

他強調，在都市內的旅遊行程設計時要注意，「大家資訊都很充足」，不可能做大家都有、都知道的產品，就要有獨特設計。例如KLOOK與星宇航空特別設計的飛航行程，要有「旅遊感」，因此KLOOK堅持要買「機加酒」，搭配了晶華、大溪威斯汀等高級飯店，曾創下13秒秒殺商務艙機加酒組合、5分鐘內完售一架航班的驚人紀錄。

最令台灣供應商印象深刻的，是KLOOK首度在平台賣速食，與漢堡王合作推出優惠餐券。林耀民說，不要說漢堡王很疑惑，連KLOOK內部員工都辯論：「看到速食店走進去買就好，誰要先買餐券再去漢堡王？」開賣前，漢堡王還很疑惑「賣得掉這麼多嗎？」結果優惠餐券一上架，1.5小時賣掉800套，漢堡王還被「追單」。因此KLOOK開闢了「KLOOK Moment」產品，漢堡王立刻加入。

林耀民說，所謂的「Ｍoment」，消費者期待的是一個特殊、印象深刻的時刻，對供應商來說不能是「same same」（很相似、雷同），因此KLOOK Moment是讓消費者在平台上體會各種獨特、便利，或充滿驚喜感的專屬時刻，也是要和合作夥伴打造與眾不同的旅行或娛樂時刻，KLOOK將既有的品類分為旅行和都會娛樂兩大類別，讓消費者一站購足任何吃喝玩樂。他說，他自己參加了飯店行程，才發現原來飯店牛肉麵很好吃，又因為參加了星宇的體驗，第一次以「非運輸工具」角度搭飛機，用不同視野看台灣的風景，令他印象深刻。