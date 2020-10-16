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為愛而騎 一起傳愛到偏鄉　讓偏鄉孩童獲得改變的力量

文 / 華國玉

「千里傳愛11」活動獲得新安東京海上產物/富邦產物/臺灣產物及各大保險公司共同響應支持，一起傳愛到偏鄉。 圖/磐石保經提供
「千里傳愛11」活動獲得新安東京海上產物/富邦產物/臺灣產物及各大保險公司共同響應支持，一起傳愛到偏鄉。 圖/磐石保經提供

偏鄉孩童教育在台灣是持續受到關注的議題，偏鄉孩童面臨的不單是資源的匱乏，有超過20萬名孩子更因單親、隔代教養、家庭經濟等原因而被疏忽照顧，導致孩子在學習、營養、同儕關係、自我認同上受影響；成長過程更是缺乏陪伴與文化刺激，孩子們需要更長期的資助，也需要更多團體、企業以及志工的陪伴與支持。

磐石集團陳照董事長呼籲企業齊心將愛傳遞至偏鄉，關心社會上需要幫助的人，散播更多愛與善的種子。 攝影/華國玉
磐石集團陳照董事長呼籲企業齊心將愛傳遞至偏鄉，關心社會上需要幫助的人，散播更多愛與善的種子。 攝影/華國玉

磐石集團秉持以愛為核心的理念，長期致力於落實社會公益活動，繼9月18日舉行愛心車捐贈活動後，每年10月與伊甸基金會共同舉辦的「千里傳愛」公益活動，包含1.單車環台:帶動公益活動到台灣每一個角落。 2.募款活動:持續給予實 質的幫助。 3.志工團隊:帶動業務團隊參與社會服務提供技能給偏鄉的學童，於10月15日單車環台啟動記者會後正式展開。

1.單車環台公益活動，今年磐石集團旗下磐石保經與台大保經共同招募訓練12名單車勇士，由台北出發，以單車環台沿途經台灣各縣市，號召社會大眾一起傳愛到偏鄉。於環台同時進入偏鄉地區，帶領孩子們進行「人生存摺大富翁」遊戲，讓孩童於遊戲中學習正確理財觀、教導孩童記帳、培養孩童人際關係，也將金融知識及風險保障控管融入在「人生存摺大富翁」遊戲中，讓孩子了解面對風險時，保險規劃的重要性，藉由實際行動累積自己的人生存摺，幫助孩子們一點一滴儲值夢想的資本，更重要的是在自己有能力時，也懂得發自內心的去分享，幫助需要的人，達到不說教更有效的正確人生存摺管理。

2.募款活動，11年來已募集超過2500萬元的愛心捐款，募款所得全數捐給伊甸基金會「象圈工程計畫」，累計幫助超過2600名學童，未來將幫助更多偏鄉學童無後顧之憂的成長。

3.志工團隊，帶動團隊參與社會服務提供技能給偏鄉的學童。除了努力做保險業務更是主動擔任志工。累積志工人數近200人，累積服務時數33,588小時。

「千里傳愛11」公益單車環台活動於2020年10月15日從台北出發，12位單車勇士將進入4個偏鄉社區服務。 攝影/華國玉
「千里傳愛11」公益單車環台活動於2020年10月15日從台北出發，12位單車勇士將進入4個偏鄉社區服務。 攝影/華國玉

2020年「千里傳愛11」公益單車環台活動於2020年10月15日從台北出發，12位單車勇士將進入4個偏鄉社區服務，包含芳苑仁愛教會、大樹五色鳥愛鄉協會、恩典佈道所、台灣基督長老教會五結教會，沿途駐點募款，號召民眾一起支持公益捐款行動，讓偏鄉學童在學習和課後照顧上，獲得實質的幫助，盼偏鄉孩童都能在愛裡健康成長、快樂學習。

「千里傳愛11」活動獲得各大合作保險公司共同響應支持，一起傳愛到偏鄉。磐石集團陳照董事長感謝富邦產物保險股份有限公司、新安東京海上產物保險股份有限公司、臺灣產物保險股份有限公司各捐款十萬元。英國保誠人壽、明台產物保險股份有限公司、兆豐產物保險股份有限公司也都共襄盛舉捐款給千里傳愛的活動，盼能穿針引線帶給偏鄉兒童更多的幫助。磐石集團陳照董事長表示企業齊心將愛傳遞至偏鄉，更期盼未來能號召更多企業善盡社會責任，關心社會上需要幫助的人，散播更多愛與善的種子。更多詳細資訊歡迎至『千里傳愛官方臉書』進行了解，並邀請您加入「磐石集團千里傳愛」堅定守護的行列，讓偏鄉孩童透過陪伴獲得改變的力量，帶著滿滿的愛與希望向未來邁進。

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