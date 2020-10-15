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馬光前三季賺4284萬元創同期新高 喜迎Q4旺季

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

馬光KY（4139）今日公佈2020年前三季合併營收為6.2億元，自結歸屬於母公司稅後純益為4284萬元，自結每股稅後盈餘（EPS）1.01元，相較去年同期虧損1966萬元，每股稅後虧損0.47元，營運狀況已見明顯轉佳，並且是歷年同期新高表現。馬光表示，第4季進入產業旺季，照往年來看，第4季單季的營運表現將明顯優於前三季，公司對今年展望看法樂觀。

馬光今年前三季營運表現已明顯轉佳，其中天津馬光相較去年同期大幅增長為主要關鍵，天津馬光前三季營收與去年同期相較成長13％，獲利則已超越去年全年度獲利的兩倍，成長動能主要來自於今年初中國新冠肺炎疫情擴散後，當地民眾擔憂群聚感染，逐漸改變就醫習慣，從大醫院轉診至社區診所人數明顯增加，加上高毛利的自費門診業務，包括牙科、中草藥及推拿等，第3季起恢復正常營運，帶動天津馬光前三季稅後淨利已超過去年全年獲利水準。

馬光表示，預估隨著第4季進入一般門診與慢病管理業務的旺季後，天津馬光整體營運可望持續攀升，今年天津馬光整體獲利將有機會較去年呈現倍數成長。

新加坡馬光部份，前三季營收較去年同期減少13％，主要受到新冠肺炎疫情影響新加坡封城2個月，導致上半年中醫門診大幅減少門診時間所致；唯前三季獲利較去年同期仍有2倍的成長，在於新加坡馬光自去年起致力於提升營運體質，帶動整體獲利表現明顯改善，且上半年新加坡政府因應疫情給予企業補助，得彌補中醫門診業務受疫情影響。

馬光表示，新加坡馬光中醫門診業務自第3季起已恢復正常，加上8月份正式開業的第二家中醫婦幼專科診所，開業第一個月的營收水準即與第一家中醫婦幼專科診所相當，推升第3季新加坡馬光營收恢復年成長表現；由於婦幼專科的專業門檻較高，營益率亦高於一般中醫門診，公司未來將會持續拓展婦幼專科門診業務，期進一步優化新加坡馬光的營運體質，挹注營收獲利水準。

馬光進一步表示，公司9月合併營收8014萬元，較上個月增加，整體營運表現已步上軌道，預估隨第4季產業旺季來臨，加上中國大陸民眾因新冠肺炎疫情而改變就醫習慣已是不可逆趨勢來看，全年營運可望逐季成長，依照往年情況來看，第4季單季的營運表現將明顯優於前三季，公司對今年營運展望持樂觀看法，加上天津馬光的雲端醫療業務及新加坡馬光第三家婦幼專科門診亦將於第4季正式展開，公司未來營運成長動能無虞。

新加坡 營收

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