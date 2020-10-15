國旅熱 飯店集團估ITF旅展業績兩樣情

全台規模最大、最具指標的「ITF台北國際旅展」今年即將在10月30日至11月2日於台北南港展覽館登場，今年雖然攤位縮水，但是國旅爆熱，國內飯店被視為受惠指標，各大飯店集團對於今年旅展業績目標呈現兩樣情。

晶華（2707）預估台北晶華今年旅展業績可望成長5%，不過，因太魯閣晶英今年首度缺席旅展，集團整體旅展業績估近億元，將較去年下滑。六福（2705）則預估可望有4,200萬元的貢獻，約與去年持平。寒舍（2739）則是在線上旅展已先傳佳音，開賣14天業績已年成長1成。

晶華表示，過往旅展國旅僅是配角，今年躍居為主角，集團今年住房品項明顯增加，期望可以吸引更多國旅客源。過去，ITF展銷售以餐券為主，今年主打住房專案，包括台北晶華酒店延續盛夏熱賣的郵輪式體驗專案，推出郵輪式度假體驗–日本文化航程禮品券，兩天一夜7980元起，台南晶英酒店則推出折扣高達3.3折的「海東家庭客房平假日不含早住宿券」，主打假日、加人不加價，最多可入住4人，每組只要4,999元；晶泉丰旅去年首度推出的「雅緻客房一泊二食住宿券」反映熱烈，今年再推出5,899元起即可入住雅緻客房，享用豐盛早餐及三燔礁溪壽喜燒放題，相當於下殺4.5折。Just Sleep捷絲旅則祭出全省通用的「捷絲旅聯合住宿券」，每張1,999元，折扣高達2.2折。

不過，太魯閣晶英今年則首度缺席旅展。晶華表示，由於花東旅遊火熱，太魯閣晶英訂房至明年農曆年前都已達8成以上，假日更是一房難求，所以首度不參加今年旅展。太魯閣晶英過去旅展業績貢獻約達3000-4000萬元，因此，今年集團旅展業績較難達到去年水準，但預估仍會有近億元。

六福今年衝刺旅展業績亦是火力全開。今年首度推出「六福旅遊集團聯合住宿券 2,000元」，可依照不同張數彈性使用於入住四鐵共構交通便利的台北六福萬怡酒店，或親子客最愛的關西六福莊，享受參展以來最低21折起的超強優惠，尤其是使用2張就入住價值1.5萬元的六福萬怡卓越客房1晚及早餐2客，再加碼贈2張六福村門票跟1張關西六福莊2,000元平日住宿折抵券，贈品總價值高達3,998元。

六福表示，今年受疫情影響，都市型飯店住房價格在平台上皆已十分優惠，旅展仍否再催出買氣仍需觀望，但集團今年特別針對樂齡族推出多個高CV值專案，著重優雅樂活、定點深度探索、精緻服務等旅遊體驗，因此預估可望有與去年同期持平的成績。

寒舍集團今年則是考量都會型五星飯店在平台銷售價格已十分優惠，因此包括寒舍艾美，以及甫申請為防疫旅館的寒舍艾麗都未參與今年旅展住宿券銷售，僅台北喜來登、以及郊區的寒沐在旅展上有販售住宿券。不過，集團在10月1日率先推出的「寒舍線上旅展」，截至目前為止已開賣14天，營業額達約1,500萬，與去年同期相比成長約1成，表現頗亮眼，也為今年實體旅展業績注入強心針。

天成飯店集團今年旗下五館包括台北天成大飯店、台北花園大酒店、台北天成文旅-華山町、台北天成文旅-蜂巢，及嘉義天成文旅-繪日之丘，聯合推出超殺優惠最低1.7折起的聯合住宿券，任選館別住宿一晚含早餐每張售價3,699元（最高總價值22,220元，下殺1.7折）不分平假日皆可入住。另，全台首家獲觀光局評鑑「卓越五星」度假飯店瑞穗天合國際觀光酒店平旺日住宿券也下殺2.8折起。

天成飯店集團表示，今年受疫情影響，整體變數較多，對旅展業績看法持觀望。