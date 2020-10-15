疫情後房價「漲」聲響起 北大特區住宅價格指數創新高

國內新冠肺炎疫情趨穩，帶動成交量與價格上漲，新北市地政局公佈最新一期住宅價格指數，4至6月全市價格指數較第一季微漲，其中樹林、三峽、鶯歌較去年同期有6至7%漲幅，並以台北大學特定區最突出，本季指數116.4，達實價登錄以來最高點。另捷運板南線板橋段、中永和線、三蘆線、新店線、淡水線及環狀線周邊指數，也達近4年高點。

地政局地價科長歐彥熙指出，由於不動產具高總價、高異質性，若單純以「平均價格」判斷市場趨勢，可能會陷入因成交區域或產品類型不同，導致統計上的盲點。

「住宅價格指數」為設定各區、各類型平均且具代表性的「標準住宅」，經納入實價登錄房價及均質化條件計算，以2016年數據化作標準值100，得出各期標準住宅相對基期的價格變動，有助觀察實際房價走勢。

據地政局公布資訊，今年新北第二季(4至6月)平均住宅價格指數為104.85，相較上一季103.87微漲，房價呈上漲趨勢。其中樹三鶯地區持續維持高點，較去年同期有6至7%漲幅，台北大學特定區更持續上漲，本季指數為116.4，達實價登錄以來最高點。

另外，各捷運周邊指數也呈現上漲趨勢，其中板南線板橋段、雙和線、三蘆線、新店線、淡水線及環狀線周邊一千公尺內，住宅價格指數皆達4年來新高。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，北大特區屬重劃區，結構完整，且機能不斷提升，大量人口遷入，近年又有捷運三鶯線通車誘因，房價持續上升，目前已有成交案一坪破40萬，同時也帶動樹三鶯地區房市；另捷運周邊主要為交通優勢，加上疫情後成交量提升，房市回溫帶動指數上揚。