聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情後房價「漲」聲響起 北大特區住宅價格指數創新高
國內新冠肺炎疫情趨穩，帶動成交量與價格上漲，新北市地政局公佈最新一期住宅價格指數，4至6月全市價格指數較第一季微漲，其中樹林、三峽、鶯歌較去年同期有6至7%漲幅，並以台北大學特定區最突出，本季指數116.4，達實價登錄以來最高點。另捷運板南線板橋段、中永和線、三蘆線、新店線、淡水線及環狀線周邊指數，也達近4年高點。
地政局地價科長歐彥熙指出，由於不動產具高總價、高異質性，若單純以「平均價格」判斷市場趨勢，可能會陷入因成交區域或產品類型不同，導致統計上的盲點。
「住宅價格指數」為設定各區、各類型平均且具代表性的「標準住宅」，經納入實價登錄房價及均質化條件計算，以2016年數據化作標準值100，得出各期標準住宅相對基期的價格變動，有助觀察實際房價走勢。
據地政局公布資訊，今年新北第二季(4至6月)平均住宅價格指數為104.85，相較上一季103.87微漲，房價呈上漲趨勢。其中樹三鶯地區持續維持高點，較去年同期有6至7%漲幅，台北大學特定區更持續上漲，本季指數為116.4，達實價登錄以來最高點。
另外，各捷運周邊指數也呈現上漲趨勢，其中板南線板橋段、雙和線、三蘆線、新店線、淡水線及環狀線周邊一千公尺內，住宅價格指數皆達4年來新高。
住商不動產企研室經理徐佳馨表示，北大特區屬重劃區，結構完整，且機能不斷提升，大量人口遷入，近年又有捷運三鶯線通車誘因，房價持續上升，目前已有成交案一坪破40萬，同時也帶動樹三鶯地區房市；另捷運周邊主要為交通優勢，加上疫情後成交量提升，房市回溫帶動指數上揚。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言