快訊

中印對峙升高 印專家促政府打「台灣牌」激怒中共

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情後房價「漲」聲響起 北大特區住宅價格指數創新高

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
北大特區結構完整、綠地寬廣，居住機能佳，本季住宅價格指數達116.4，創實價登錄以來最高點。 圖／聯合報系資料照片
北大特區結構完整、綠地寬廣，居住機能佳，本季住宅價格指數達116.4，創實價登錄以來最高點。 圖／聯合報系資料照片

國內新冠肺炎疫情趨穩，帶動成交量與價格上漲，新北市地政局公佈最新一期住宅價格指數，4至6月全市價格指數較第一季微漲，其中樹林、三峽、鶯歌較去年同期有6至7%漲幅，並以台北大學特定區最突出，本季指數116.4，達實價登錄以來最高點。另捷運板南線板橋段、中永和線、三蘆線、新店線、淡水線及環狀線周邊指數，也達近4年高點。

地政局地價科長歐彥熙指出，由於不動產具高總價、高異質性，若單純以「平均價格」判斷市場趨勢，可能會陷入因成交區域或產品類型不同，導致統計上的盲點。

「住宅價格指數」為設定各區、各類型平均且具代表性的「標準住宅」，經納入實價登錄房價及均質化條件計算，以2016年數據化作標準值100，得出各期標準住宅相對基期的價格變動，有助觀察實際房價走勢。

據地政局公布資訊，今年新北第二季(4至6月)平均住宅價格指數為104.85，相較上一季103.87微漲，房價呈上漲趨勢。其中樹三鶯地區持續維持高點，較去年同期有6至7%漲幅，台北大學特定區更持續上漲，本季指數為116.4，達實價登錄以來最高點。

另外，各捷運周邊指數也呈現上漲趨勢，其中板南線板橋段、雙和線、三蘆線、新店線、淡水線及環狀線周邊一千公尺內，住宅價格指數皆達4年來新高。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，北大特區屬重劃區，結構完整，且機能不斷提升，大量人口遷入，近年又有捷運三鶯線通車誘因，房價持續上升，目前已有成交案一坪破40萬，同時也帶動樹三鶯地區房市；另捷運周邊主要為交通優勢，加上疫情後成交量提升，房市回溫帶動指數上揚。

台北大學 捷運

延伸閱讀

雙北環狀線炮火不斷 北市：依法行政負責營運無庸置疑

柯稱不可能讓新北綁架 侯友宜：北、南環段不急著討論

中市13期重劃區發現遺址 市府：建商還未開發

侯友宜接環狀線？黃珊珊：北捷滿意高非爭一時經營權​

相關新聞

疫情後房價「漲」聲響起 北大特區住宅價格指數創新高

國內新冠肺炎疫情趨穩，帶動成交量與價格上漲，新北市地政局公佈最新一期住宅價格指數，4至6月全市價格指數較第一季微漲，其中...

全聯會員盜取至少1500萬點數 公司回應了

全聯時常舉辦大型集點活動，也常常有贈點促銷，一直是婆婆媽媽的最愛，但日前刑事局接獲全聯報案，有會員透過創假帳號的方式賺點...

認可中衛醫材世界級品質 寶格麗合作精品口罩

2020年新冠肺炎震驚全球，台灣成功防疫經驗成果斐然，讓今年台灣的國際醫療展備受關注。其中，台灣醫材廠始祖， 1947年...

今年關第2店！ 韓美妝innisfree東區忠孝旗艦店驚傳歇業

受到許多小資男女喜愛的韓系美妝保養品牌innisfree，傳出經營6年多的北市東區旗艦店，即將在11月8日歇業，inni...

寶島科引進德、法高規驗光儀器 百店升級業績成長20%

寶島科（5312）旗下主品牌寶島眼鏡看準市場需求，升級視力光學檢測儀器，並發表「全民視力保健習慣調查」報告。寶島眼鏡總經...

華航將迎首架777F貨機 周邊小物eMall搶先上架

正值貨運暢旺，華航（2610）將喜迎首架波音777F貨機，為慶祝新機即將到來，華航eMall積極搶抓消費者目光，推出由機...

彭博專欄作者高燦鳴：鴻海應儘早承認威州投資失敗

彭博知名科技產業專欄作者高燦鳴（Tim Culpan）撰發評論，敦促鴻海（2317）儘早承認在美國威斯康辛州的投資失敗，...

搶買氣、建商報復性推案 今年北台灣推案量上看1.27兆

據住展雜誌統計，2020年第3季北台灣新成屋、預售屋推案量來到3,320.5億元，比去年同期（3,500.92億元）減約...

中鋼跨足房地產 為何讓炒房客慌了？

中鋼走進房地產市場，挾低成本與品質差異化雙重優勢，在高雄橋頭推出的「欣橋之心」1字頭房價有親和力，資深房地產業者說，這景象讓「購屋者樂了，炒房客慌了」。

海瑞摃丸年銷600噸 全家摃丸專賣店年底展至千店

台灣人愛吃「丸」！根據統計，國人一年吃掉的丸子總量可疊起178座101大樓，其中又以摃丸最受歡迎。全家（5903）瞄準庶...

海龍定錨台灣 組MIT產業鏈打造亞太離岸風電出口中心

海龍離岸風電表示，海龍離岸風電計畫（Hai Long Offshore Wind Project）作為台灣目前唯一能在2...

迎接下一波移動大商機 機車王國如何靠「智慧」啟動全球佈局？

當全球致力於交通運具電動化與智慧化之際，台灣的交通轉型之路在哪裡？藉著「機車王國」的產業優勢，全力邁向升級轉型，搶灘國際智慧移動市場，成為下一個出口主力。

熱門新聞

來台僅一年 「淘寶台灣」突宣布12月31日結束營運 今11時已關閉平台

淘寶台灣退出台灣 今天11時關閉平台

新iPhone台灣買比美國貴4,000元 楊金龍說話了

彭博專欄作者高燦鳴：鴻海應儘早承認威州投資失敗

央行總裁楊金龍：新台幣28字頭為「短期」新常態

楊金龍示警：全球經濟前景有三大風險

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。