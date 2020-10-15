新光三越beautySTAGE美麗台 首家線下旗艦店開幕
新光三越電商平台「beautySTAGE美麗台」，以過去3年在線上經營的會員成績為基礎、加上百貨業獨特的品牌整合力，今(15)日宣布在台中新光三越整合線上線下，打造全台第一家最潮的「超未來美妝複合店」。
台中新光三越週年慶開打，全年營收可望正式突破200億大關，不但創全台百貨單店營收新高紀錄，也將第十度蟬聯全台百貨「店王」。
新光三越商品部專案經理劉又慈表示，新光三越期待透過虛實整合的全通路優勢，為千禧世代追求自主與愉悅的年輕族群，提供兼具時尚與文青的美妝新體驗。
劉又慈指出，「beautySTAGE美麗台」首創AR虛擬跨品牌智慧試妝服務，讓消費者彈指間隨心所欲，可以不受限的瘋狂試色，任意的大膽玩妝，盡情的享受改變。
消費者透過手機拍下各種的試色照片後，透過辨識比對技術，可以挑選出「妳的鎂光燈聚焦、發現妳的這一刻最適合當下心情的妝感」。
另外，「beautySTAGE美麗台」更以「彩妝圖書館」為靈感、以選物店的態度作為風格設計，當消費者走進店裡，就像進入一個沉浸式的藝術X色彩的書妝空間。
劉又慈說，「beautySTAGE美麗台」聚集了各大美妝品牌，全台獨家限量推出的mini hero輕量級明星商品，讓渴望體驗精品級美妝品牌的年輕世代可以輕鬆入手。
目前，「beautySTAGE美麗台」已擁有10萬餘名會員，今年預估營業額可突破1億餘元。
為衝刺人氣，特別在開幕期間推出LINE粉絲招募活動，從「每一個我都是我」的品牌精神，提出5種傳達千禧世代生活態度的文字標籤(#hashtag) ，只要透過手機掃描QRCODE、上傳照片、選擇＃文字並上傳到IG公開分享，就有機會獲得限量的粉絲好禮，還有讓人驚艷的打卡禮。
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