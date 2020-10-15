全聯會員盜取至少1500萬點數 公司回應了

全聯時常舉辦大型集點活動，也常常有贈點促銷，一直是婆婆媽媽的最愛，但日前刑事局接獲全聯報案，有會員透過創假帳號的方式賺點數，警方並查出有兩名男子盜取最少1,500萬點，市價150萬元，並上網以八折販售，估獲利上百萬。

對此，全聯表示，日常監控中發現某一會員帳戶有超過千筆被推薦碼回饋點數的轉回記錄，經追查該會員帳戶以不實資料註冊會員，而取得395,100的回饋點數，故將該會員帳戶數據提供刑事警察局。

全聯舉辦APP會員促銷，卻引來有心人利用會員帳戶以不實資料註冊會員取得回饋點數。全聯今（15）日表示，對此不正行為表示遺憾，後續將持續配合警方調查。

全聯不同於一般通路回饋金、點數回饋都有使用期限，全聯福利點可以永久使用，因此一直都廣受消費者喜愛，此外使用點數也常配合商品促銷，折扣幅度十分吸引人。目前全聯會員歸戶後約有1200萬人，以前一波檔期「家家購物節」僅2天就送出超過10億點福利點，價值逾1億元，十分可觀。