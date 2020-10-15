IKEA家具租賃全球首發在台灣 首家合作客戶是這棟大樓

瑞典家居品牌IKEA家具租賃，全球首發在台灣！IKEA今（15）日宣布，推出家具租賃服務，企業支付租金，由IKEA負責修繕與回收，首家合作客戶就是台北101大樓，雙方洽談半年以上，提供35樓公共休憩空間的家具租賃、佈置、維修，簽下三年約，但家具出租價格無法透露。

商用家具租賃空間，就在台北101大樓35樓的休憩空間。IKEA以家具包套方式，提供台北101休憩空間的家具租賃、布置、維修，雙方洽談半年以上，但出租價格無法透露。

IKEA表示，台灣是第一個實施家具租賃的市場，此舉可延長家具壽命，還能減少原物料消耗，第一家客戶就是台北101大樓，其35樓休憩空間的家具和家飾，都是從IKEA「租」來的；若非人為破壞，IKEA都會負責維修到底，一季會換一次布置，能常保新鮮感。

目前台北101已有別的租戶正在詢問家具租賃事宜，不過IKEA表示，家具租金定價怎麼訂，都需要有配套措施，不租的家具，未來也需要倉庫存放；如果有其他租賃方案出現，也須用同一張椅子，就能修繕後再出租；或是狀況好的家具，也能放實體店面做特價品，販售出清。

不過IKEA也坦言，租賃和販售家具不同，等於將一筆錢分期付款，每月進帳，很挑戰財務會計，一切都需要有完整配套措施後，才會接下一個客戶。