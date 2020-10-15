聚陽董座：今年Q4營運樂觀 明年上半年會更好

疫情造成不少中小型紡織廠紛紛退場，客戶集中下單趨勢更加明顯，聚陽（1477）董事長周理平今天出席台灣國際醫療暨健康照護展，一掃先前保守看法，表示包括Target、日本迅銷（Fast Retailing）和GAP等主要客戶，最近下單都滿積極，對於聚陽今年第4季營運樂觀，且明年上半年會更好，兩位數成長只是基本數，營運表現可望超越2019年疫情發生前。

周理平今天說，由於客戶給的訊息還滿具體，聚陽正全力規劃明年度的擴產，包括在南越、北越、印尼等主要生產基地都有擴廠動作，估計明年整體產能將大增兩成至三成。

對照4、５月疫情造成歐美封城，服飾零售業需求急凍，紡織業哀鴻遍野，但對於國內「成衣雙雄」而言，危機也是轉機。

周理平分析，這一波客戶訂單回籠的速度滿快，主要原因之一在於疫情造成不少中小型的紡織廠退場，加上疫情變數使得急單變多，客戶集中下單的趨勢更加明顯，具有營運規模和快速反應能力的供應商，反而逆勢受惠。

其次是延續去年的美中貿易戰，服飾品牌客戶加速分散供應鏈，從原本生產基地集中在大陸，朝向東南亞等其他地區分散，同樣對聚陽有利。目前聚陽主要生產據點已經轉移到越南、印尼等東南亞國家。

聚陽今年沒有參加本周登場的台北紡織展，反而參加今天登場的「台灣國際醫療暨健康照護展」，跨界踩線的企圖心明顯。周理平表示，聚陽從最早疫情剛發生時，就接受政府委託，憑著2003年SARS期間所建立的研發能量，義無反顧加入防護衣國家隊，生產高階的P3防護衣。現在隨著國內疫情控制不錯，相關需求放緩，聚陽開始有能力拓展國際市場，已經陸續接到歐美客戶的訂單，明年會開始出貨。

周理平表示，聚陽包括口罩、防護衣、隔離衣等防疫用品，今年總共大約做了5,000萬美元（約新台幣14.9億元）的生意，在疫情下，確實對公司營運帶來不小的挹注。不過聚陽的動能不會只靠防疫商品，隨著疫情逐漸放緩，聚陽保守預估明年防疫用品的營收大約只會剩下今年的三分之一。

但這不影響聚陽耕耘這塊市場的決心，聚陽未來希望將防疫商品變成公司多元產品的其中一環，為長期性的布局。