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玩美移動AI、AR美妝科技 進駐新光三越

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
玩美移動AI、AR美妝科技進駐新光三越。玩美/提供
玩美移動AI、AR美妝科技進駐新光三越。玩美/提供

百貨龍頭新光三越，第一間beautySTAGE美麗台實體店面，主打「全台最潮美妝複合店」，今日於台中新光三越B1盛大開幕！店內結合了玩美移動AI、AR美妝科技服務，以數位美妝鏡提供消費者唇膏、眉彩、腮紅、眼影等全品項虛擬試妝，以及精準肌膚檢測和膚色偵測自動推薦底妝色號等互動體驗，讓消費者走進店內不僅可向專櫃人員諮詢，更可透過玩美移動的美妝科技服務得到專業偵測結果及試妝效果，進而找到所需美妝護膚商品，使消費者能輕鬆嘗試店內超過20個美妝品牌商品，大幅優化店內購物體驗。

玩美移動，自2015年起即以AI、AR美妝科技協助美妝品牌加速數位創新腳步，於全世界獲得各大美妝集團品牌顧客青睞。

「很高興看到美妝科技業龍頭能與百貨業龍頭有了最美麗的結盟，」玩美移動創辦人暨CEO張華禎表示，「近一年來因為疫情關係我們觀察到許多品牌都開始加快數位轉型的腳步，也正因為玩美移動過去五年來紮實地在美妝科技領域耕耘許久，以不斷進化的AI與AR美妝科技，提供美妝品牌、平台一步到位的全面化虛實整合服務。顧客們走進beautySTAGE美麗台能享受最迅速、最有趣的虛擬美妝服務，新光三越也能藉此獲得顧客最真實的互動回饋，共同創造品牌、顧客雙贏的消費體驗。」

玩美移動AI、AR美妝科技，提供消費者流暢有趣的數位互動體驗。玩美/提供
玩美移動AI、AR美妝科技，提供消費者流暢有趣的數位互動體驗。玩美/提供

新光三越 AR

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