玩美移動AI、AR美妝科技 進駐新光三越

百貨龍頭新光三越，第一間beautySTAGE美麗台實體店面，主打「全台最潮美妝複合店」，今日於台中新光三越B1盛大開幕！店內結合了玩美移動AI、AR美妝科技服務，以數位美妝鏡提供消費者唇膏、眉彩、腮紅、眼影等全品項虛擬試妝，以及精準肌膚檢測和膚色偵測自動推薦底妝色號等互動體驗，讓消費者走進店內不僅可向專櫃人員諮詢，更可透過玩美移動的美妝科技服務得到專業偵測結果及試妝效果，進而找到所需美妝護膚商品，使消費者能輕鬆嘗試店內超過20個美妝品牌商品，大幅優化店內購物體驗。

玩美移動，自2015年起即以AI、AR美妝科技協助美妝品牌加速數位創新腳步，於全世界獲得各大美妝集團品牌顧客青睞。