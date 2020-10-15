馬光自結前三季EPS 1.01元 創歷年同期新高

馬光-KY（4139）公告前三季自結歸屬於母公司稅後淨利為4,283.8萬元，每股稅後純益達1.01元，相較去年同期虧損1,966.1萬元、每股稅後虧損0.47元，營運狀況見明顯轉佳，並且是歷年同期新高表現。馬光-KY表示，第4季進入產業旺季，照往年來看，營運表現將明顯優於前三季。

馬光-KY今年前三季營運表現轉佳，其中天津馬光相較去年同期大幅增長為主要關鍵。公司表示，天津馬光前三季營收與去年同期相較成長13％，獲利則已超越去年全年度獲利的兩倍，成長動能主要來自於今年初中國新冠肺炎疫情擴散後，當地民眾擔憂群聚感染，逐漸改變就醫習慣，從大醫院轉診至社區診所人數明顯增加，加上高毛利的自費門診業務，包括牙科、中草藥及推拿等，第3季起恢復正常營運，帶動天津馬光前三季稅後淨利已超過去年全年獲利水準。

馬光-KY表示，預估隨著第4季進入一般門診與慢病管理業務的旺季後，天津馬光整體營運可望持續攀升，今年天津馬光整體獲利將有機會較去年呈現倍數成長。

在新加坡馬光部份，前三季營收較去年同期減少13％，主要受到新冠肺炎疫情影響新加坡封城2個月，導致上半年中醫門診大幅減少門診時間所致；唯前三季獲利較去年同期仍有2倍的成長，在於新加坡馬光自去年提升營運體質，帶動整體獲利表現改善，加上上半年新加坡政府因應疫情給予企業補助，得彌補中醫門診業務受疫情影響。

馬光-KY表示，新加坡馬光中醫門診業務自第3季起已恢復正常，加上8月份正式開業的第二家中醫婦幼專科診所，開業第一個月的營收水準即與第一家中醫婦幼專科診所相當，推升第3季新加坡馬光營收恢復年成長表現；由於婦幼專科的專業門檻較高，營益率亦高於一般中醫門診，公司未來將會持續拓展婦幼專科門診業務。