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玩美移動助攻新光三越 打造虛擬試妝實體店

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
玩美移動美妝科技服務進駐新光三越beautySTAGE美麗台實體店。 玩美移動／提供
玩美移動美妝科技服務進駐新光三越beautySTAGE美麗台實體店。 玩美移動／提供

訊連（5203）轉投資公司、美妝科技業者玩美移動今（15）日宣布與新光三越展開合作，在新光三越線上美妝購物平台「beautySTAGE」的首家實體店中，將提供玩美移動的虛擬試妝、肌膚檢測等互動體驗，主打「全台最潮美妝複合店」。玩美移動表示，位於台中新光三越B1的「beautySTAGE」實體店內，結合了玩美移動的美妝科技服務，讓消費者可在專櫃人員及美妝科技雙重服務下，享受更好的購物體驗。

「很高興看到美妝科技業龍頭能與百貨業龍頭有了最美麗的結盟，」玩美移動創辦人暨CEO張華禎表示，近一年來觀察到許多品牌，因為疫情關係都開始加快數位轉型的腳步，也正因為玩美移動過去五年來紮實地在美妝科技領域耕耘許久，以不斷進化的AI與AR美妝科技，提供美妝品牌、平台一步到位的全面化虛實整合服務。

張華禎強調，顧客們走進beautySTAGE美麗台能享受到最迅速、最有趣的虛擬美妝服務，新光三越也能藉此獲得顧客最真實的互動回饋，共同創造品牌、顧客雙贏的消費體驗。

玩美移動指出，beautySTAGE考量女性消費的各種情境，店內結合玩美移動AI、AR美妝科技服務，以數位美妝鏡提供消費者唇膏、眉彩、腮紅、眼影等全品項虛擬試妝，以及精準肌膚檢測、膚色偵測自動推薦底妝色號等互動體驗；消費者走進店內不僅可向專櫃人員諮詢，更可透過玩美移動的美妝科技服務得到專業偵測結果及試妝效果，進而找到所需美妝護膚商品。

玩美移動表示，因為美妝科技帶來的便利性，讓消費者能輕鬆嘗試店內超過20個美妝品牌的商品，大幅優化購物體驗。

玩美移動AI、AR美妝科技服務，提供店內有趣互動數位體驗，同時協助消費者更能精準了解彩妝及保養需求。 玩美移動／提供
玩美移動AI、AR美妝科技服務，提供店內有趣互動數位體驗，同時協助消費者更能精準了解彩妝及保養需求。 玩美移動／提供

新光三越 科技業

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