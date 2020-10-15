搶攻尾牙商機 餐旅業早鳥優惠開跑

國慶才剛過，但天氣漸漸轉涼，圍爐氣氛逐漸濃厚，今年由於防疫，不方便出國，國內餐飲旅遊在下半年反而出現報復性消費，餐旅業者則順勢推出「尾牙春酒+員工旅遊」全包式服務，讓今年的尾牙春酒戰局提前開打 。

餐旅業者表示，2020年即將進入歲末年終，不少企業主開始著手春酒尾牙規劃，不同於傳統的春酒尾牙，今年市場興起以「尾牙春酒+員工旅遊 」全包式，好好慰勞共體時艱的員工們，用更輕鬆、歡聚同樂的形式凝聚員工向心力，來年為公司再創佳績。

根據聯合信用卡中心統計，報復性旅遊消費以宜蘭、花蓮和台東等東部三縣市受惠最多，業者也因此挖空心思，變幻出更多新型態服務；以礁溪麒麟來說，尾牙春酒十人中式宴席主打每桌1萬800元，可吃到澎湃海陸食材 ，多道手工細緻經典菜色。

例如特殊鹹香四溢的烏魚子、道地油蔥香味的去骨雞腿等組成的「麒麟風味陸海拼」，具創意又高顏值的「特製紅酒菌汁牛頰肉」，傳承外燴辦桌手路菜西魯肉，選用膠質感豐富的九孔鮑，百匯集錦口感深具層次感的「西魯蠔皇北菇九孔鮑」等。

為爭取尾牙商機，推出礁溪麒麟「2020-2021犇放歡樂宴」尾牙春酒專案 ，主廚團隊端出系列復刻傳統美味手路菜，十人中式宴席每桌6,800元（ 限周一至周四）至1萬800元，席間可享果汁無限暢飲，貴賓住宿另享特惠價格，年底前訂宴享早鳥優惠不漲價。