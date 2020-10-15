生活市集品牌攜手心路 推500組公益禮盒

創業家兄弟成立以來持續投入社會公益，積極拓展公益關懷的深度及廣度。旗下電商平台生活市集日前正式啟動品牌升級計劃，致力實現「只為給你好生活」的品牌承諾，今日宣布攜手心路基金會共同響應公益，即日起正式上架聯名商品「愛的公益禮盒」500組，同步於站上「公益專區」進行銷售推廣，售出所得將全數支持心路基金會。

因為是品牌升級後的首波公益聯名合作，生活市集此次亦擴大公益回饋規模，消費者每購買一組「愛的公益禮盒」，可再加碼獲得生活市集百元無低銷的愛心折價券乙張，以線上歸戶的方式提供給用戶，期望拋磚引玉吸引更多消費者關注社會公益，同時發揮電商通路平台的關鍵影響力。

生活市集今年持續與長期深耕智能障礙者服務的心路基金會深度合作，期望邀請廣大消費者共同送愛、響應公益。繼上半年先後推出「心路x柴語錄限定晴雨傘」、「心路基金會公益餅乾禮盒」等商品義賣，成功幫助心路基金會今年在生活市集的Q2銷售表現，較前季顯著成長超過40%；而適逢Q4正式啟動品牌升級計劃，包含全新Logo、全套企業識別(CI)等，生活市集也期盼與消費者一同共創美好生活，讓整體社會呈現良好正向的善循環。

此次與心路基金會首度攜手合作推出獨家聯名商品「愛的公益禮盒」，首波預計限量上架500組，單盒289元，並為唯一電商銷售通路。

生活市集日前也到心路基金會「慈泰庇護工場」進行一日志工學習體驗，由生活市集2位共同創辦人帶領公司一級主管，共計12人的志工團隊，協助進行生活市集站上另一人氣公益商品「心路公益手作餅乾禮盒」進行提盒組裝，以實際行動協助該基金會庇護員工青年完成日常工作，與心路青年一小時共計完成600個提盒製作，並與青年們進行折小提盒的趣味PK賽，透過實際志工學習體驗，深入了解庇護員工青年的生活與工作型態，進而達到實際工作協助、互動及陪伴之目的，更期望藉由在地公益實踐，促進社會善的循環與更多正面力量。