認可中衛醫材世界級品質 寶格麗合作精品口罩

2020年新冠肺炎震驚全球，台灣成功防疫經驗成果斐然，讓今年台灣的國際醫療展備受關注。其中，台灣醫材廠始祖， 1947年創立，擁有近百張國際醫材許可證的-CSD中衛醫材，更是備受注目。因為在台灣口罩全面徵用期間，中衛不計成本釋出高品質彩色醫療口罩，在一片慘淡的藍綠口罩中脫穎而出，自此聲名大噪，並引來國際頂級珠寶精品「寶格麗」合作。

中衛醫材始終堅持創辦人張炎東初衷：台灣一定要有自給自足製造醫材的能力，不能全面仰賴進口。因此，74年來，不以利潤為最高指導原則，維持製造超過3百種醫材品項，並採取家傳的「七三法則」，防疫產品平時僅維持7成稼動率，剩下3 成為備載容量，一旦發生疫情時，就能快速提高產能。

中尉表示，新冠肺炎剛開始時，中衛口罩產線全開，日產能從40多萬片，最高拉到90萬片，幾乎成長2倍！因此1月31日口罩徵用第一天，全國口罩業者共交出317萬片，中衛就交出217萬片口罩，等於佔比6成8。中衛默默守護台灣，成為民眾安心抗疫的重要力量。

傳承三代的醫材老品牌-CSD中衛醫材不斷求新求變，2015年起添加創新元素，經過品牌革新，華麗轉身，開創出獨步全球的時尚醫療口罩。從單色、玩色、印花到數位印刷，超過50種口罩款式，設計力令人驚豔，讓許多人直呼捨不得用，誰也想不到，口罩竟成為眾人徹夜排隊搶購的收藏珍品。

2018年，「CSD中衛」和法國時尚品牌ELLE合作推出聯名口罩；2019年又與電音女王姐姐謝金燕共同設計出熱門「姐姐蕾絲口罩」，在口罩界掀起一股時尚風潮。隨後中衛與柏林設計師＃DAMUR合作，在2020年首度將時尚口罩推上國際伸展台！這些前所未的創舉，累積了豐厚能量，在疫情期間被大眾發現並且極度欣賞。光是2020年就引來金馬獎、國慶大典以及國際頂級珠寶精品寶格麗的關注，進而共同合作！口罩從醫材轉化成時尚配件再升級為收藏精品，中衛一舉翻轉口罩平淡無趣的刻板形象，成為口罩界的奇蹟。

口罩迷們發現多款中衛色彩飽合的單色口罩，與全球頂級精品的色系意外地十分匹配，而自行替口罩命名「蒂芬妮藍」、「愛馬仕橘」等。就連全球頂級珠寶精品「寶格麗」，對持有百張國際認證的中衛品質感到安心，更認同的中衛頂尖的設計能力，最後雙方合作共同設計首款精品級口罩。

金馬獎57屆執委會，也邀請中衛合作，以打造防疫新時尚首次推出金馬聯名口罩，以沈穩的黑色為底，搭配金馬招牌的金色馬匹LOGO，再用紫色、橘色、綠色、紅色、黃色、藍色的元素盡情揮灑奔放的色澤，象徵電影人獨一無二的創作精神。採用最新數位印刷技術，裁切下來的每一片口罩都有著獨特的印花構圖，預計今年11月金馬獎活動期間銷售。

此外，為紀念2020年這段全民追口罩的難忘時光，中衛於臉書粉專舉辦徵文活動，邀粉絲說出排隊買口罩的心聲，在近千人回應中票選出「江湖在走口罩要有」、「始中衛你」、「那一年我們一直在追的口罩」、「一罩難求珍惜擁有」、「口罩比鈔票搶手的荒唐歲月」五大金句。這是中衛第一款與消費者共同創作的商品。此外，為紀錄全球疫情嚴重之餘，獨有台灣確診人數「+0」，因此防疫紀念包裝上印有英文「Zero」，期盼接下來台灣抗疫仍能持續「Zero」、「+0」。

至於國慶籌備委員會，也邀請中衛替雙十國慶日生產客製化「國慶口罩」，並指定在雙十國慶大會使用。今年國慶口罩由新銳設計師曾國展設計，根據國慶主視覺的「多元聲音」為主軸，採用榮耀金、溫暖橘、湖水綠、優雅紫的色調，把聲波元素的直線條解構為橫式色塊，同時呈現台灣民主的繽紛多彩。國慶口罩採用與「金馬聯名口罩」同樣的高彩度數位印刷技術，以期完整呈現原創者的設計理念。