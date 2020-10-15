兩年開11家品牌聯名店 7-ELEVEN角落小夥伴聯名店亮相

統一超（2912）旗下7-ELEVEN攜手療癒系肖像Sumikkogurashi角落小夥伴打造「7-ELEVEN -角落小夥伴主題店」將於10月16日開幕。門市提供23個座位，超過40坪的休憩與打卡體驗空間，周邊商品及角落小夥伴主題店限定專屬CITY系列飲料杯、關東煮碗等，讓角落迷們彷彿來到專屬主題園區。

7-ELEVEN近年來積極開設多元型態複合店型，「Simple-Fit概念店」、「Big7」、「X-STORE 」等複合店型，並與世界知名品牌、肖像的「聯名主題店」架構「場景經濟學」，以跨界聯結、空間體驗、社群共享三大策略，兩年內匯聚台、日、美、荷、義人氣品牌與肖像共推出11家品牌聯名店，從店內設計、空間、陳設、商品皆獨具風格，不僅創造社群新話題，帶動單店來客成長二至三成，也帶動超商「座位經濟」再升級。

7-ELEVEN表示，聯名主題店擁有獨家空間設計與限定獨賣商品，滿足消費者3E體驗，藉由聯名品牌或肖像造型「跨界聯結」，創造雙品牌合擊雙贏效益；透過門市空間重設計，強化門市遊逛、座位休憩的「空間體驗」，讓超商座位不僅是歇腳處，也是全新體驗場景；聯名主題店各項專屬設計及周邊商品，透過拍照打卡等數位擴散，開拓全新「社群共享」樂趣。

7-ELEVEN塔城門市位在西門商圈與古色古香的大稻埕、迪化街商圈置中點，改裝後成為療癒的「角落小夥伴主題店」。為了讓粉絲從店外就能感受到角落小夥伴的萌趣，門口掛上「角落小夥伴專屬的烘焙教室主題店招」，騎樓天花板更以經典角色白熊、貓、企鵝、蜥蜴、炸豬排、麵包店長以及炸蝦尾化身為烘焙廚師的造型燈箱，底色使用帶有粉嫩感的橘色暖色調，打造溫暖烘焙教室療癒風格，店外玻璃窗貼角落小夥伴超大型輸出設計。

走進門市最吸睛的就是5隻可愛萌趣的角落小夥伴堆疊出高達170公分造型立體公仔，休憩用餐區特別訂製麵包造型展示桌，桌子內更展示日本授權的各項烘焙主題的經典珍藏品；並搭配多款角落小夥伴立體造型椅，椅背設計為角落小夥伴各經典角色抱著小麵包。店內天花板設計則使用「角落小夥伴-烘培教室主題」的經典角色跟麵包的造型燈片，整家店從內到外甚至連ATM提款機都大量使用角落小夥伴的主題圖素。