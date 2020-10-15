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兩年開11家品牌聯名店 7-ELEVEN角落小夥伴聯名店亮相

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN -角落小夥伴主題店，休憩用餐區使用多款角落小夥伴立體造型椅，椅背設計為角落小夥伴各經典角色抱著小麵包。圖／統一超提供
7-ELEVEN -角落小夥伴主題店，休憩用餐區使用多款角落小夥伴立體造型椅，椅背設計為角落小夥伴各經典角色抱著小麵包。圖／統一超提供

統一超（2912）旗下7-ELEVEN攜手療癒系肖像Sumikkogurashi角落小夥伴打造「7-ELEVEN -角落小夥伴主題店」將於10月16日開幕。門市提供23個座位，超過40坪的休憩與打卡體驗空間，周邊商品及角落小夥伴主題店限定專屬CITY系列飲料杯、關東煮碗等，讓角落迷們彷彿來到專屬主題園區。

7-ELEVEN近年來積極開設多元型態複合店型，「Simple-Fit概念店」、「Big7」、「X-STORE 」等複合店型，並與世界知名品牌、肖像的「聯名主題店」架構「場景經濟學」，以跨界聯結、空間體驗、社群共享三大策略，兩年內匯聚台、日、美、荷、義人氣品牌與肖像共推出11家品牌聯名店，從店內設計、空間、陳設、商品皆獨具風格，不僅創造社群新話題，帶動單店來客成長二至三成，也帶動超商「座位經濟」再升級。

7-ELEVEN表示，聯名主題店擁有獨家空間設計與限定獨賣商品，滿足消費者3E體驗，藉由聯名品牌或肖像造型「跨界聯結」，創造雙品牌合擊雙贏效益；透過門市空間重設計，強化門市遊逛、座位休憩的「空間體驗」，讓超商座位不僅是歇腳處，也是全新體驗場景；聯名主題店各項專屬設計及周邊商品，透過拍照打卡等數位擴散，開拓全新「社群共享」樂趣。

7-ELEVEN塔城門市位在西門商圈與古色古香的大稻埕、迪化街商圈置中點，改裝後成為療癒的「角落小夥伴主題店」。為了讓粉絲從店外就能感受到角落小夥伴的萌趣，門口掛上「角落小夥伴專屬的烘焙教室主題店招」，騎樓天花板更以經典角色白熊、貓、企鵝、蜥蜴、炸豬排、麵包店長以及炸蝦尾化身為烘焙廚師的造型燈箱，底色使用帶有粉嫩感的橘色暖色調，打造溫暖烘焙教室療癒風格，店外玻璃窗貼角落小夥伴超大型輸出設計。

走進門市最吸睛的就是5隻可愛萌趣的角落小夥伴堆疊出高達170公分造型立體公仔，休憩用餐區特別訂製麵包造型展示桌，桌子內更展示日本授權的各項烘焙主題的經典珍藏品；並搭配多款角落小夥伴立體造型椅，椅背設計為角落小夥伴各經典角色抱著小麵包。店內天花板設計則使用「角落小夥伴-烘培教室主題」的經典角色跟麵包的造型燈片，整家店從內到外甚至連ATM提款機都大量使用角落小夥伴的主題圖素。

為了方便粉絲挑選週邊商品，商品展示區更分別以烘焙屋及超大吐司造型作為兩大陳列櫃，陳列櫃的前後設計有豐富的角落小夥伴經典角色造型設計，其中烘焙屋更特別的在落地牆面上設計有角落小夥伴們的立體造型板。而陳列櫃上也放滿角落小夥伴獨有的主題限定商品，即日起至11月7日，享有任2件95折優惠。

7-ELEVEN -角落小夥伴主題店提供23個座位，超過40坪的休憩與打卡體驗空間。圖／統一超提供
7-ELEVEN -角落小夥伴主題店提供23個座位，超過40坪的休憩與打卡體驗空間。圖／統一超提供
角落小夥伴主題店限定專屬CITY系列飲料杯。圖／統一超提供
角落小夥伴主題店限定專屬CITY系列飲料杯。圖／統一超提供
店內天花板設計則使用『角落小夥伴-烘培教室主題』之經典角色跟麵包的造型燈片。圖／統一超提供
店內天花板設計則使用『角落小夥伴-烘培教室主題』之經典角色跟麵包的造型燈片。圖／統一超提供

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