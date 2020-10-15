華航將迎首架777F貨機 周邊小物eMall搶先上架

正值貨運暢旺，華航（2610）將喜迎首架波音777F貨機，為慶祝新機即將到來，華航eMall積極搶抓消費者目光，推出由機師自行設計，極具收藏價值的創意周邊商品-777機隊引擎地墊及2入裝的一卡通套組，限時9折，即日起開始販售。

華航777機隊引擎地墊單入原價680元，10月祭出9折新品價只要612元，雙入組則是用1,183元就可以買到，省下131元。777機隊引擎地墊乃由華航機隊成員以發動機造型為發想設計，將帶動飛機的核心裝置導入居家裝飾，採用法蘭絨材質，並以黑、灰做配色，低調卻又不失質感，兼具美觀和實用。

另外，原價1,100元的777機隊引擎一卡通套組(2入)10月底前入手，990元即可擁有；內含黑白各一的777機隊引擎造型一卡通、鑰匙圈，裡頭各種不同顏色的飛機吊飾可依照喜好掛上裝飾，成為擁有個人特色的造型一卡通。該套組還有一大亮點，「易開罐」的環保包裝，內容物取出後，罐子可回收再利用，不論是放花藝、筆類，皆讓質感再升級。

10月份於華航eMall單筆刷卡滿8,888元，就贈送Kellykiwi行李保護套乙個；10-11月在寵愛花粉專區買食品類商品，則贈商務艙筷子1包(10雙)。更多商品及最新消息請詳見華航eMall。