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海瑞摃丸年銷600噸 全家摃丸專賣店年底展至千店

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家攜手海瑞摃丸打造摃丸專賣店。照片提供／全家
全家攜手海瑞摃丸打造摃丸專賣店。照片提供／全家

台灣人愛吃「丸」！根據統計，國人一年吃掉的丸子總量可疊起178座101大樓，其中又以摃丸最受歡迎。全家（5903）瞄準庶民小吃商機，今年8月起攜手新竹名店「海瑞摃丸」，搶先於全台24家店舖打造為摃丸專賣店創下熱銷佳績，全家趁勝追擊、擴大導入，預計年底前摃丸專賣店將來到千店。

全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，繼去年10月限量推出韓國道地魚板OPPA後，受到消費者青睞，創下年銷量百萬支佳績，今年8月再與「海瑞摃丸」聯手打造摃丸專賣店，創造每日熱銷千顆佳績，看好國人對丸類的喜好度高，因此決定擴大導入，全力搶攻摃丸經濟。

黃正田說，觀察國人飲食型態習慣隨餐搭配熱湯，同時為接下來冬季降溫做準備，今年與新竹名店海瑞摃丸聯手打造「摃丸專賣店」；同時觀察近年銷售數據發現，消費者飲食朝向均衡、多元化發展，喜愛於購買正餐時，增加小菜、蔬菜等選擇，故此次特別於摃丸外，增加香菇、蘿蔔、甜玉米等蔬菜販售，開賣至今兩個多月，觀察銷售時段集中於午晚餐，成為消費者配餐、輕食的新選擇。

全家表示，「海瑞摃丸」曾獲選新竹十大伴手禮冠軍，為當地特色名產，據統計年銷量可達600噸，以國產豬隻的後腿肉作為主要原料，口感與一般摃丸不同，因有咬勁Q彈大受歡迎，湯頭由海瑞摃丸特製研發，以上等帶肉豬骨及新鮮蔬果慢火細熬，共推出4款口味，單顆販售18-20元，可搭配蔬菜任選4入59元。包括「海瑞原味摃丸」、「海瑞香菇摃丸」、「海瑞墨魚摃丸」、「海瑞紅麴摃丸」。

黃正田說，疫情影響國人餐食習慣轉變，逐漸增加在家自主烹煮趨勢，為提供消費者可回家輕鬆料理，「全家」海瑞摃丸店舖同步販售海瑞摃丸冷凍包，每包600g特價229元起。

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