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永大經營權 恐再度變天

經濟日報 / 記者陳美玲夏淑賢／台北報導
圖／經濟日報提供
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電梯大廠永大經營權可能再生變，寶佳集團副董事長林家宏去年甫拿下永大經營權，不料公司最大單一股東日立近兩日發動突襲，以每股72元、砸下近30億元以盤後鉅額交易拿下41,080張約10%股權，累計可掌握持股一舉過半，若接下來申請召開股東臨時會通過，永大將再次變天。

面對永大經營權恐再度變天一事，永大指出目前對此事毫無所悉，因此無法回應，若接下來確認股東股權有重大變更，會進行公告。

接近林家宏人士指出，對於日立取得永大過半股權對經營權的影響，寶佳集團方面並沒有派任董事在永大，相信其他有影響力的股東、董事會自己判斷，如何和日立互動，對公司最好。

去年搶奪永大經營權失利的株式會社日立製作所（日立），在寶佳集團副董事長林家宏團隊進駐一年多後，看似經營權之爭劃下句點，沒想到一改去年高調猛烈戰火，今年悄悄在檯面下布局；今年7月經濟部投審會通過日本日立對台灣日立40億元增資案，一起單純外資投資案再度埋下永大經營權之爭戰火的引線。

日本日立透過100%子公司台灣日立電梯在群益金鼎設立帳戶，開始加大對永大股權的頻繁交易；從近十日單一戶頭進出紀錄觀察，截至昨（14）日止，群益金鼎受託共淨買超45,639張，對照另一外資戶頭瑞士信貸受託淨賣超44,191張，其中更在13日以每股72元、砸下近30億元拿下永大10%股權，加上在公開市場收購1,400餘張股票，總計不到二周已拿下逾11%永大股權。

據悉，原先日立及其100%子公司株式会社日立大廈系統對永大持股約11.7%，另外去年公開收購28%股份，加上近十日日本日立拿下逾11%持股，總計至昨日止，日立可控持股約50.8%左右，去年迄今共砸下近104億元。

市場人士表示，拿下過半股權的日本日立只要持股滿三個月，加上一個月作業時間，最快明年2月下旬就能申請股東臨時會。

以寶佳集團副董事長林家宏為首泛市場派，去年利用公開收購時間差等關鍵，讓台灣日立無法在5月前以公司最大單一股東身分，完成對永大的公開收購案。

日立 股東臨時會

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