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尹衍樑做公益 十年 捐逾百億

經濟日報 / 記者陳書璿／台北報導

潤泰集團總裁尹衍樑2011年宣布要把95%的財產捐出做公益，其實他早已「不定期」大額捐贈，其中捐助的大宗領域涵蓋學術、醫療與獎助人才，近十年來，保守估計尹捐出的金額應逾百億元。

尹衍樑的名號不少，包括大善人、沒有天花板的企業家、台灣前十大富豪等，但他最為人樂道的事蹟莫過於「捐款助人」。至於產業界對他的印象是，近年大舉投資生醫領域，協助創新產業根留台灣並扶植人才，其中浩鼎、中裕、泰福等公司是指標。雖然近年尹衍樑在生醫的投資並未有大斬獲，但實際上他投資的公司，都鴨子划水向前推進。

即使生醫領域投資暫未有大進展，但尹衍樑的「慈善事業」並未停下腳步，其中多年前尹以30億元捐助成立的東方諾貝爾獎唐獎」，在近期諾貝爾化學獎頒發後，已兩度成功「預言」諾貝爾獎得主，分別是生醫、化學獎獲獎人。

據了解，2018年的諾貝爾醫學獎得主詹姆斯艾利森與本庶佑兩位學者，早在2014年就共同獲得唐獎生醫獎。今年以基因編輯獲得諾貝爾化學獎的美國學者道納，則是2016年唐獎生醫獎得主之一。

諾貝爾獎 尹衍樑 唐獎

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