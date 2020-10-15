尹衍樑金援20億 建抗疫基地

國家衛生研究院近日表示，將投資44億元打造全新生物製劑廠，其中有20億元是來自「低調的神祕企業家」捐款。根據本報調查證實，這名神祕企業家就是潤泰集團總裁尹衍樑。

對於捐贈國衛院打造國防抗疫基地，協助台灣防疫，尹衍樑僅表達「感恩」二字，並未多做說明。熟悉尹衍樑的人士說，尹捐錢但問是否福國利民，只要能創造人類永續價值就捐，而不問金額。國衛院則表示，基於尊重捐助者意願，無法多做評論。

據了解，國衛院明年將打造的生物製劑廠，一方面打造快篩、藥物及疫苗的開發基地，另一方面打造模組化流感疫苗生產設備，並可供應200萬劑緊急使用疫苗，未來面對困難傳染性疾病，國家才有能力可在第一時間因應、製造疫苗。除了尹衍樑的捐助，另外24億元由政府編列預算分六年完工投產。

國衛院隸屬衛福部旗下，是國內唯一任務導向的醫藥衛生研究專業法人機構。國衛院有三大任務，一是將基礎研究轉譯為臨床應用；二是提供醫藥衛生政策建議；三是促進國內生醫產業發展。

由於國衛院過去太過低調，一般人不僅不知道國衛院是什麼單位，甚至根本不知有此單位存在。其實，近年國衛院陸續將院內生醫開發成果授權給生醫業者開發成產品，其中，疫苗就是關鍵之一，國光生技、高端等疫苗公司都是該院的合作對象。

國衛院生物與藥物研究所開發的新藥，至少有六項進入人體臨床試驗階段，包括美時、健亞、中天等上市櫃公司都是授權合作廠商；近期新冠疫情持續延燒，國衛院除將旗下開發的新冠疫苗授權國內廠商，另有檢驗試劑技術，也授權給安特羅及昱厚等公司。

此次尹衍樑捐助的這座新生物製劑廠，已獲衛福部及國發會核准通過，明年起開始規劃，新廠將比現有生物製劑廠大兩倍，建置項目將包括20億元打造的硬體廠房、17.7億元的P3實驗室及生產設備及6.3億元現有設備更新。

國衛院說，這座投資44億元打造的第二座生物製劑廠，可供快篩試劑、藥物及疫苗的開發及試量產需求；此外，也要建置流感模組化開發設備、以因應不斷演變的流感病毒侵襲；一旦國內爆發緊急疫情，國衛院也能在最短時間量產200萬劑戰備疫苗。