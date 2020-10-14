燦坤攜手IKEA台中店 訴求成你的成家後盾

3C通路燦坤（2430）與IKEA台中店攜手成為你夢想家的後盾，雙方會員持卡至對方的門市申辦新會員（限新會員），即可享限量還元金回饋、折價券、零錢包，消費滿額再送玻璃水瓶、EUPA磨豆機。

燦坤表示，每個人對家的呈現都有所期待，想著電視櫃上搭配80吋的4K電視，再搭配環繞音響，就可以在家享受居家電影院！廚房微波爐、電鍋、萬用鍋、氣炸鍋、烤箱等等，也少不了合適的收納電器櫃。家具、收納空間設計到電器選購，兩者之間的搭配是緊密而互相關聯的。

燦坤指出，10月16至12月15日，IKEA台中店與燦坤台中34家、南投5家、彰化12家，共51家門市攜手成為你的成家後盾。凡IKEA會員於中、彰、投燦坤門市申辦燦坤會員，即可享限量100元還元金，滿額6,000元再加送限量100元還元金及限量IKEA100 元折價券。

滿額10,000元再送限量EUPA磨豆機乙台。燦坤會員持卡於台中IKEA加入會員，即送飲料提袋乙個，於家具、家飾區消費 (不含餐廳、美食小站)不限金額，即贈送限量IKEA 100元折價券與造型藍袋零錢包乙份、消費滿額2,500元再加碼送獨家玻璃水瓶乙個。

燦坤強調，提供全方位3C產品，各式影音家電、廚房家電、電腦周邊等應有盡有，維修保固、清潔保養也都一應俱全，全台擁有280間門市，讓你買得用得都安心。IKEA則提供物超所值的各式北歐設計家具，超過千項新品與佈置靈感，帶給你空間佈置更多新鮮好點子，讓家更有味道。