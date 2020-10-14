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益品書屋前進馬祖南竿 挑戰跨海辦書展

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
連江縣長劉增應(前排右三)與王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益(前排右四)，今日在南竿共同宣布「餐飲 翻轉孩子的未來」巡迴書展正式開展。 圖／益品書屋提供
連江縣長劉增應(前排右三)與王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益(前排右四)，今日在南竿共同宣布「餐飲 翻轉孩子的未來」巡迴書展正式開展。 圖／益品書屋提供

挑戰跨海辦書展，益品書屋前進馬祖！王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益，今(14)日為馬祖居民與學童，帶來近一個月世界級的美食書籍饗宴。

益品書屋在全省已舉辦15場巡迴書展，首次前進到外島馬祖，為獨特歷史與文化背景的離島居民與學童，提供前所未見的閱讀新視野，一覽世界美味書籍。

連江縣縣長劉增應與戴勝益，今日在南竿共同宣布「餐飲 翻轉孩子的未來」巡迴書展正式開展，連江縣政府、文化教育單位及各校校長都與會參加，迎接這難得一見的世界各國餐飲類書展，更與在地美食相連結。

劉增應指出，戴勝益對馬祖一直是情義相挺，此次書展首選在此更是意義不凡。包羅萬象的世界各國美食料理，咖啡茶點等各類飲品，這對觀光與美食為特色的馬祖受益良多，來此閱讀這些餐飲聖經，就可能翻轉一個人未來。

戴勝益表示，馬祖就像自己第二個故鄉一樣，是益品書屋跨出台灣本島書展的首站，也是今年唯一一場巡迴書展，因此格外謹慎與重視，也用最多的心血籌劃執行。尢其馬祖這麼多特色美食，「希望未來紅糟、米醋和老酒之王，都能在馬祖出現」。

此次跨海舉辦書展最大挑戰，在於將20座訂製書櫃與400冊精裝餐飲類書籍，以海運方式二天一夜運送到馬祖。

總重量1,000公斤以上的訂製書櫃與精裝書籍，受限海象多變及運送顛簸等種種無法掌控因素，以往僅需一星期前送達和場地佈置作業，此次提早一個多月先送抵南竿存放，書櫃及書籍更需要加強層層緊密的保護措施，以便能完整地呈現在馬祖居民與學童面前。

戴勝益說，此次書展除獲得縣長劉增應的大力支持，縣府還特別安排在馬祖最大鄉南竿的文化局圖書館，是該鄉人文匯集與交通便利之處，更是馬祖首次舉辦世界餐飲類書籍大集合，讓人高度期待。

開展儀式上，馬祖端出在地最富盛名的釀酒特色，由縣長劉增應、議長張永江、防衛司令部指揮官章元勳與戴勝益一起釀酒，彼此互動輕鬆趣味，並相約一起再為這批釀酒開封。馬祖高中也在現場表演調酒，讓馬祖的製酒文化展露無遺。

馬祖雖是離島且觀光立縣，人口數僅約1.3萬人，但劉增應在文化、創作與閱讀推廣上努力不懈。連江縣四鄉五島共六座圖書館，近年推廣親子共讀與分齡閱讀等多元學習，成果不凡。

縣府此次與益品書屋攜手跨海辦書展，益品書屋傾全力規劃執行，全縣含議長、指揮官與各處主管都動員響應，希望藉此提升居民閱讀風氣與擴展民眾視野。

戴勝益表示，此次書展，益品書屋彙集各國餐飲類書籍，讓閱讀感覺特別輕鬆愉快外，更與馬祖許多特色餐點如紅糟、麵線與米醋老酒等在地美食特產結合。

他希望藉由鼓勵閱讀與知識傳遞，讓居民與學子有機會，接觸世界精彩有趣的餐飲類書籍，除獲得一般餐飲方面訊息外，更可吸收專業知識，甚至可以成為最易創業的餐飲業奠下基礎。

王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益(左二)與馬祖高中學生合影。 圖／益品書屋提供
王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益(左二)與馬祖高中學生合影。 圖／益品書屋提供
連江縣長劉增應(右)致贈馬祖老酒給王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益(左)。 圖／益品書屋提供
連江縣長劉增應(右)致贈馬祖老酒給王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益(左)。 圖／益品書屋提供

馬祖 餐飲業 戴勝益

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