環球購物中和店影城將從國賓換威秀？環球：評估中
進駐環球購物中心中和店的國賓影城傳出今年底將離開，將換成威秀影城；對此國賓影城、環球都表示，確實今年底約滿，目前正在評估中。
此外，微風廣場開幕就進駐的國賓影城，也傳出明年合約到期；國賓影城回應，已與商場提前密集開會，還在討論階段。微風表示，目前合約都在持續中，合約到期前會在針對相關續約條件進行洽談。
今年因發生疫情，電影院苦無大片可播，電影院龍頭威秀影城對於擴點採保守態度；國賓影城表示，今年在台中開出獨立店，中壢和彰化也都有開店計畫，卻傳出有可能離開環球購物中心中和店，由威秀接手。
國賓影城表示，與環球中和的合約確實在今年年底到期，但目前雙方都還在洽談中。
此外，國內最大獨立片商車庫娛樂因懷疑國賓影城「吃票」，雙方對簿公堂，今年少數電影大片「屍速列車2：感染半島」，在國賓影城看不到。兩年前備受注目的含片「與神同行2」，傳出因采昌與國賓上映條件沒共識，同樣也沒在國賓上映。
國賓影城表示，雖然無法播放車庫娛樂的電影，但影城長期都有與八大片商合作，近期也將上映國內片商威望Catchplay國片「無聲」。
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