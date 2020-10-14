快訊

「10月驚奇」莫名其妙？流言若成真 哪個對川普最助攻

環球購物中和店影城將從國賓換威秀？環球：評估中

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導

進駐環球購物中心中和店的國賓影城傳出今年底將離開，將換成威秀影城；對此國賓影城、環球都表示，確實今年底約滿，目前正在評估中。

此外，微風廣場開幕就進駐的國賓影城，也傳出明年合約到期；國賓影城回應，已與商場提前密集開會，還在討論階段。微風表示，目前合約都在持續中，合約到期前會在針對相關續約條件進行洽談。

今年因發生疫情，電影院苦無大片可播，電影院龍頭威秀影城對於擴點採保守態度；國賓影城表示，今年在台中開出獨立店，中壢和彰化也都有開店計畫，卻傳出有可能離開環球購物中心中和店，由威秀接手。

國賓影城表示，與環球中和的合約確實在今年年底到期，但目前雙方都還在洽談中。

此外，國內最大獨立片商車庫娛樂因懷疑國賓影城「吃票」，雙方對簿公堂，今年少數電影大片「屍速列車2：感染半島」，在國賓影城看不到。兩年前備受注目的含片「與神同行2」，傳出因采昌與國賓上映條件沒共識，同樣也沒在國賓上映。

國賓影城表示，雖然無法播放車庫娛樂的電影，但影城長期都有與八大片商合作，近期也將上映國內片商威望Catchplay國片「無聲」。

國賓 電影 威秀影城

延伸閱讀

國賓影城傳將離開環球購物中心？ 環球：仍在評估中

股債均衡配置 抗波動

南投舊議會蓋影城吹了？林明溱：再開發其他建設

環球購物中心15周年慶 上萬個「15元排隊商品」同慶

相關新聞

誠信建商也倒！龜山長庚商圈整棟法拍打64折流標

桃園龜山長庚商圈「華麗新貴NO2」社區，因建商欠債，還沒交屋，整棟65戶全部淪入法拍。一、二拍流標，今(14)日三拍，底...

南僑水晶肥皂怎成功？董事長陳飛龍憶當年全台找洗衣婦

國立海洋科技博物館今天舉辦大師講座，南僑投資控股股份有限公司董事長陳飛龍以「仁者樂山，智者樂水」與館員分享其成功跨國企業...

2020年線上印尼臺灣形象展 開幕典禮

外貿協會董事長黃志芳與駐台北印尼經濟貿易代表處觀光暨交通部主任 Adila Chaerman、印尼西爪哇省省長 Mr. ...

10年把30萬翻成3000萬 平凡小業務靠「關鍵4小時」36歲賺到財務自由

「每天睡前，我總會透過『覆盤』的方式，檢視當天台股操作的得失……。」10幾年間從30萬元起家到累積3千萬元身價，擅長掌握飆股倍數獲利機會的陳弘，早在36歲就賺到財務自由，並且成為專職投資人。

影／盧秀燕第4座社宅開工 行館「恊園」舊址變綠地好宅

「台中市東區東勢子好宅新建工程」今天開工，台中市長盧秀燕說，這是她任內第4座社會住宅開工，這座社會住宅特別有意義，地點位...

台北港第二種產專區招商靜悄悄？ 經發局：3間潛在廠商

新北市府釋出八里台北港特定區第二種產業專用區公有土地，自5月29日公告招商至10月30日，主要瞄準智慧型產業，市議員陳偉...

銀行作業「出包」中油薪資遲到 員工哀鴻遍野

中油員工薪水通常在每月14日凌晨入帳，中南部許多員工今天上班前刷存摺或要領款時，卻發現薪水未入帳，議論紛紛，粗估受影響員...

史上首次10月減壓供水今啟動 每日23時至隔日5時實施

史上首次10月減壓供水今（14）日實施，經濟部水利署表示，今起桃園、新竹、苗栗及台中地區轉亮水情黃燈。同時，經濟部將再召...

大同再爆違法陸資 重罰2500萬

大同經營權之爭一周後將開戰，金管會昨第四度抓到違法陸資持有大同股權百分之五點八七，且非之前三度被抓的上海龍峰集團。立法院...

租約到期 辜仲立總裁牛肉麵停業

中租控股大股東、中租企業總裁辜仲立開設的精緻牛肉麵主題餐廳「總裁牛肉麵」，昨（13）日宣布因租約到期，將營業至20日，2...

陳賢哲…半導體怪才 最低調富豪

財經媒體人謝金河最近曾在臉書上寫一篇「台灣二位最低調的千億富豪」，將陳賢哲與與漢民科技董事長黃民奇並列，說二人是半導體界...

Zoom大股東陳賢哲 入主北極星

美國視訊巨擘Zoom大股東陳賢哲入主北極星-KY，不但一口氣投資北極星30億元，也買下原始股東、新東陽麥家近二成持股，目...

熱門新聞

力麗連中三元 奪蘋果iPhone 12充電線覆材大單

銀行作業「出包」中油薪資遲到 員工哀鴻遍野

Gogoro驚爆離職工程師竊密 公司回應了

新婚夫妻結婚 父母巧贈與2,160萬元免課稅

史上首次10月減壓供水今啟動 每日23時至隔日5時實施

央行千億買匯 大打台幣保衛戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。