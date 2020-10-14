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都更高價宅一口氣標脫12戶 大安區這棟出底價就到手　

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導

國產署今（14）日辦理國有非公用不動產都更宅標售，包括有「正隆天第」、「昇陽文薈」、「漢皇丰川」、「耕曦」及「明日博」共31筆標的釋出，最終吸引了15封標單，共標脫12戶。不過，溢價率多半在2個百分點內，甚至有2筆投標「明日博」的買方以底價得標，顯見買方追價的意願並不強勁。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，大安區豪宅「明日博」歷經去年幾度流標，今年整體房市買氣增溫，「明日博」買氣也熱絡起來，實價揭露今年交易共12筆，依樓層和面向不同，價格約在100~125萬元之間，今日的得標金額則與市價差異並不顯著。

其中，大安豪宅「明日博」順利標脫5戶，但溢價率並不高，得標價格多半貼平底價，甚至有兩筆18樓戶，2位自然人買家一毛不加，直接以底價標脫。此外，中正區「正隆天地」標脫5戶；而本次底價打折的板橋「昇陽文薈」也標脫1戶，大安區豪宅「耕曦」1戶，總計標脫率38%，溢價率1.4%，總標售金額為9.82億。

此外，中正區豪宅「正隆天第」之前標售成績都不錯，這次六戶都是第一次拿出來標售，在地段加持下，6戶標出5戶，溢價率5%之內。

優美地產企研室主任林哲緯分析，國產署這次收獲不錯，同時也為北市豪宅注入一劑強心針，尤其現階段市場資金水位驚人，加上房貸低利等利多，在預期房價已回不去的心態下，以往較難標脫的高價位產品，都能有效吸引大戶轉進，加上標售案有公部門參與，無論房屋條件、價格及交易過程都相當透明，只要地段不要太差，應該都有機會順利標脫。

豪宅 國產署 正隆 都更

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